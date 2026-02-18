В Черкассах новенькие пикапы распределили армейцам: кому конкретно

Это не первая помощь коллектива Черкасской экстренки для защитников и не последняя. Об этом сообщается на ФБ-странице медицинского учреждения.

Если раньше за рубежом покупались и в гараже медучреждения доводились до надлежащего технического состояния подержанные пикапы, то сейчас приобретены машины с нулевым пробегом.

Читайте также Кто будет ездить на купленных медиками внедорожниках Jeep Grand Cherokee и пикапе Fiat Titano

Новое дороже, но лучше

Конечно, новая техника дороже подержанной, но поскольку это техника китайского бренда Chery, то она действительно вышла дешевле. Это обусловлено тем, что производитель выставляет умеренные цены.

Поступили добротные пикапы Chery Himla первого поколения образца 2025 года. Этот четырехдверный пятиместный автомобиль (2+3) по состоянию на начало февраля стоил в украинской розничной сети 21 402 евро, то есть 1 095 000 гривен.

Пикапы не только новенькие, но и из первого поколения Chery Himla, производство которых стартовало в прошлом году. Фото: пресс-служба ЕМД



Поскольку здесь есть партия из четырех автомобилей, то, вероятно, продавец какую-то сумму сбросил и техника обошлась дешевле.

При оптовой закупке такая норма поощрения покупателя является распространенной, не только стимулирует, но "привязывает" клиента к бренду.

Премьерный призыв Chery Himla в ВСУ

Вообще пикапы Chery Himla в партиях поставок для армейских подразделений и других ведомственных формирований вроде Нацгвардии, Теробороны, ГСЧС до нынешнего времени не встречались. Так что донат медиков экстренки из Черкасс стал для этой партии машин еще и дебютным.

Читайте также Chery заходит на территорию Hilux с новым электропикапом: когда ждать в Украине?

Какой он изнутри, тот Himla

Здесь имеем рамную конструкцию пикапа, созданную для экстремальных условий. Что важно еще для фронтовых условий, то это прочная основа кузова – жесткость, выносливость и надежность в экстремальных условиях, где и грунтовые дороги есть не всегда, фактор важный.

Силовой потенциал дизельного 4-цилиндрового двигателя с системой распределенного впрыска высокого давления Common Rail выдает 160 лошадиных сил, держит максимальный крутящий момент 420 Нм при 2000 оборотов.

Салон не спартанский, а довольно современный с массой вспомогательной атрибутики. Фото: Chery

За коробку переключений передач предположений выдвигать не будем, поскольку здесь может стоять как механическая шестиступенчатая, так и автоматическая система на восемь делений.

Водителю многое будет помогать

Благодаря высокому клиренсу и усиленной подвеске пикап легко преодолевает сложные дороги и бездорожье. С системами помощи водителю здесь также все в порядке.

В перечне есть ESP – электронная система курсовой устойчивости с системой помощи при торможении BAS, система, контроля тяги TCS, система помощи при движении с горы / в гору (Hill Assist Control) и т.д.

Читайте также Кареты армейских "скорых" сменили яркий гражданский цвет на серый матовый

Кто получил пикапы

Большой тайны никто не делал, но автомобили распределены "по блату", то есть отправлены адресно в подразделения, где служит кто-то из медиков, которые ранее работали в коллективе экстренки, или в подшефные медикам подразделения.

Такое распределение считается справедливым, поскольку все делалось честно и прозрачно. Особенно это добавляет позитива, когда из получателей действительно кто-то из своих коллег – медиков, водителей, просто военнослужащих.

Пикапы Chery Himla теперь имеют:

110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко;

118-я отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ;

Н-ское подразделение радиоэлектронной борьбы;

3-й армейский корпус.

Сбросились на пикапы своим коллегам и подшефным все без исключения. Вручали тоже все вместе. Фото: пресс-служба ЭМД

Что в итоге

Главное в том, что для воинов передовой коллектив медицинского учреждения обеспечил мобильность, оперативность и, самое главное, помогает спасать жизни. В деталях об этом в видеосюжете наших коллег с телеканала “Суспільне Черкаси” (см. внизу).

Всего же за период полномасштабной войны работники Черкасской экстренки закупили для подразделений Сил обороны машины и необходимое оборудование на сумму почти 15 миллионов гривен. И останавливаться не собираются.