В Европе вырос спрос на грузовики в цвете military

Лимитированная серия магистральных тягачей DAF XG вышла в приложении Emerald Edition, то есть изумрудное издание. Тираж в 100 единиц цвета "Forest Dawn Green" (лесной зеленый рассвет) сразу же нашел поклонников.

Как говорится в релизе производителя, каждая из ста машин "Изумрудного издания" будет иметь характерную окраску "Forest Dawn Green". Есть и общие характерные черты.

Что эксклюзивного, кроме цвета

В первую очередь новизна касается стандартных металлических или хромированных компонентов, вроде колесных дисков и решетки радиатора. Все они будут иметь покраску в 100-процентный черный цвет.

Таким образом магистральный тягач Emerald Edition придет к своему владельцу в изысканном зеленом цвете Forest Dawn, с необычным дизайном, будет радовать глаз глянцевой черной рамкой решетки радиатора и планкой с логотипом спереди. Эксклюзивности добавят черные дисковые колесами и черное шасси, они подчеркивают мощность и уверенность.

Внутри разработчики обещают шик

Многокомпонентная кабина также будет поражать. В первую очередь привлечет роскошная кожаная обивка, премиальные ткани и черная отделка черного рояльного цвета панели приборов.

Темно-зеленая лимитированная версия флагманского грузовика DAF нового поколения XG+. Фото: DAF

Микроволновая печь в одном из верхних отделений для багажа и дополнительный кондиционер будут стандартными. Здесь ничего не добавить и не отнять.

Водитель тягача лимитированной серии также получит специальный комплект постельного белья, подушку из пены с эффектом памяти, шторы со специальным узором и соответствующую кожаную косметичку.

Только в версии XG+

Завод-производитель заявленного эксклюзива обещает, что "Emerald Edition" будет доступна исключительно в модели XG+, то есть только в варианте с самой большой кабиной, максимальным пространством над головой и удлиненным спальным местом.

Что касается силового наполнения, то производительность и эффективность обеспечит дизельный двигатель Paccar MX-13 мощностью 480 л.с. (355 кВт). Водитель сможет выжать максимальную мощность из каждой капли дизельного топлива.

Для уменьшения усталости водителя

Эргономика также будет в помощь водителю. Эффективность еще больше повышается благодаря системе цифрового обзора DAF Digital Vision System, которая заменяет зеркала.

Привлекательности добавляет комплексный набор расширенных систем помощи водителю (ADAS) для максимальной безопасности и эффективности.

Что будет помогать водителю:

адаптивный круиз-контроль;

система предупреждения о выезде из полосы движения;

система экстренного торможения;

система предупреждения о лобовом столкновении;

система поддержки водителя и прогнозный круиз-контроль.

Все это направлено на уменьшение усталости водителя и повышение общей безопасности дорожного движения.