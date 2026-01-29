У Європі зріс попит на вантажівки в кольорі military

Лімітована серія магістральних тягачів DAF XG вийшла в додатку Emerald Edition, тобто смарагдове видання. Тираж у 100 одиниць кольору "Forest Dawn Green" (лісовий зелений світанок) відразу ж знайшов прихильників.

Як йдеться у релізі виробника, кожна зі ста машин "Смарагдового видання" матиме характерне забарвлення "Forest Dawn Green". Є й спільні характерні риси.

Що ексклюзивного, окрім кольору

В першу чергу новизна стосується стандартних металевих або хромованих компонентів, як от колісні диски та решітка радіатора. Усі вони матимуть фарбування в 100-відсотковий чорний колір.

Таким чином магістральний тягач Emerald Edition прийде до свого власника у вишуканому зеленому кольорі Forest Dawn, з незвичним дизайном, милуватиме око глянцевою чорною рамкою решітки радіатора та планкою з логотипом спереду. Ексклюзивності додадуть чорні дискові колесами та чорне шасі, вони підкреслюють потужність та впевненість.

Всередині розробники обіцяють шик

Багатокомпонентна кабіна також вражатиме. В першу чергу привабить розкішна шкіряна оббивка, преміальні тканини та чорне оздоблення чорного рояльного кольору панелі приладів.

Темно-зелена лімітована версія флагманської вантажівки DAF нового покоління XG+. Фото: DAF

Мікрохвильова піч в одному з верхніх відділень для багажу та додатковий кондиціонер будуть стандартними. Тут нічого не додати й не відняти.

Водій тягача лімітованої серії також отримає спеціальний комплект постільної білизни, подушку з піни з ефектом пам’яті, штори зі спеціальним візерунком та відповідну шкіряну косметичку.

Лише у версії XG+

Завод-виробник заявленого ексклюзиву обіцяє, що "Emerald Edition" буде доступна виключно в моделі XG+, тобто лише у варіанті з найбільшою кабіною, максимальним простором над головою та подовженим спальним місцем.

Що стосується силового наповнення, то тут продуктивність та ефективність забезпечить дизельний двигун Paccar MX-13 потужністю 480 к.с. (355 кВт). Водій зможе вичавити максимальну потужність з кожної краплі дизельного пального.

Для зменшення втоми водія

Ергономіка також буде в поміч водієві. Ефективність ще більше підвищується завдяки системі цифрового огляду DAF Digital Vision System, яка замінює дзеркала.

Привабливості додає комплексний набір розширених систем допомоги водієві (ADAS) для максимальної безпеки та ефективності.

Що допомагатиме водієві:

адаптивний круїз-контроль;

система попередження про виїзд зі смуги руху;

система екстреного гальмування;

система попередження про лобове зіткнення;

система підтримки водія та прогнозний круїз-контроль.

Усе це спрямовано на зменшення втоми водія та підвищення загальної безпеки дорожнього руху.