В Германии профессиональные водители смогут сдавать квалификационный экзамен на украинском языке

В Германии отныне на украинском языке можно подтвердить компетентность профессионального водителя для работы на грузовиках или автобусах. Новая поправка к профильному регламенту обеспечивает возможность прохождения обучения и сдачи квалификационного экзамена на любом из восьми языков, в том числе на украинском.

Реформа также должна помочь транспортной отрасли, которая уже длительное время испытывает дефицит водителей грузового и пассажирского транспорта. О подходах к подготовке водителей коммерческого транспорта рассказывает специализированный ресурс eurotransport.de .

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Меньше бюрократии для профессиональных водителей

Упрощенная квалификация для иностранных водителей должна сократить бюрократические процедуры и упростить получение специалистами допуска к работе. Упрощенный курс с языковой адаптацией призван облегчить признание водительских удостоверений, полученных в третьих странах, и подтверждение профессиональной компетентности для работы в сфере коммерческих перевозок.

Федеральное правительство Германии одобрило поправки к Постановлению о квалификации профессиональных водителей и ряд других правил дорожного движения, подготовленные Федеральным министерством транспорта (BMV). Главная цель изменений – упростить доступ к профессии и устранить барьеры для привлечения квалифицированных водителей из-за рубежа.

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Реформа также должна помочь транспортной отрасли, которая уже длительное время испытывает дефицит водителей грузового и пассажирского транспорта.

Часть обучения можно проходить онлайн

Еще в начале года в рамках обязательной поправки к Закону о квалификации профессиональных водителей (BKrFQG) была упрощена система обязательного повышения квалификации.

Отныне из 35 часов обучения, которые каждый профессиональный водитель должен пройти в течение пятилетнего периода, до 12 часов разрешено осваивать дистанционно – с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Онлайн-курсы могут проходить как в режиме реального времени, так и в формате самостоятельного обучения. Остальные 23 года остаются очными.

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Экзамен можно будет сдавать на украинском языке

Одной из ключевых нововведений стало преодоление языкового барьера для иностранных водителей. Ускоренный экзамен на базовую профессиональную квалификацию теперь можно сдавать не только на немецком, но и на одном из восьми иностранных языков.

В перечень вошли английский, современный стандартный арабский, хорватский, польский, румынский, русский, турецкий и украинский языки.

" Благодаря этой поправке мы снижаем барьеры для выхода на рынок труда и быстрее привлекаем водителей к работе. Например, экзамен на базовую квалификацию можно будет сдавать на нескольких иностранных языках. Мы также создаем условия для получения в Германии водительских удостоверений, обмененных в рамках ЕС в соответствии с требованиями третьих стран, – подтвердил федеральный министр транспорта Германии Патрик Шнидер.