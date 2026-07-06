У Німеччині професійні водії зможуть складати кваліфікаційний іспит українською мовою

У Німеччині відтепер українською мовою можна підтвердити компетентність професійного водія для роботи на вантажівках чи автобусах. Нова поправка до профільного регламенту забезпечує можливість проходження навчання та складання кваліфікаційного іспиту будь-якої з восьми мов, у тому числі українською.

Реформа має також допомогти транспортній галузі, яка вже тривалий час відчуває дефіцит водіїв вантажного й пасажирського транспорту. Про підходи до підготовки водіїв комерційного транспорту завершує спеціалізований ресурс eurotransport.de .

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Менше бюрократії для професійних водіїв

Легша кваліфікація для іноземних водіїв має зменшити бюрократичні процедури та отримати допуск спеціалістів до роботи. Спрощений курс із мовною адаптацією покликаний полегшити визнання водійських посвідчень, отриманих у третіх країнах, та підтвердження професійної компетентності для роботи у сфері комерційних перевезень.

Федеральний уряд Німеччини схвалив поправки до Постанови про кваліфікацію професійних водіїв та низку інших правил дорожнього руху, підготовлені Федеральним міністерством транспорту (BMV). Головна мета змін – спростити доступ до професії та усунути бар’єри для залучення кваліфікованих водіїв із-за кордону.

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Реформа має також допомогти транспортній галузі, яка вже тривалий час відчуває дефіцит водіїв вантажного й пасажирського транспорту.

Частину навчання можна проходити онлайн

Ще на початку року в межах обов’язкової поправки до Закону про кваліфікацію професійних водіїв (BKrFQG) було спрощено систему обов’язкового підвищення кваліфікації.

Відтепер із 35 років навчання, який кожен професійний водій має пройти впродовж п’ятіркового періоду, до 12 років дозволено опановувати дистанційно – за допомогою ноутбука, планшета чи смартфона.

Онлайн-курси можуть проходити як у режимі реального часу, так і у форматі самостійного навчання. Решта 23 роки залишаються очними.

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Іспит можна буде складати українською

Однією з ключових новацій стало подолання мовного бар'єра для іноземних водіїв. Прискорений іспит на базову професійну кваліфікацію тепер можна складати не лише німецькою, а й однією з восьми іноземних мов.

До переліку ввійшли англійська, сучасна стандартна арабська, хорватська, польська, румунська, російська, турецька та українська мови.

" Завдяки цій поправці ми знижуємо бар'єри для входу на ринок праці та швидше залучаємо водіїв до роботи. Наприклад, отриманий іспит на базову кваліфікацію буде доступним кількома іноземними мовами. Ми також створюємо умови для отримання в Німеччині водійських посвідчень, обмінених у межах ЄС відповідно до третіх країн, — підтвердив федеральний міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер.