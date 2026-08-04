В июле продажи новых авто значительно просели

В июле 2026 года украинцы приобрели 5754 новых легковых автомобиля, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром.

Несмотря на общее сокращение рынка, лидером месяца стала Toyota, увеличившая продажи сразу на 20% и реализовавшая 986 автомобилей. Самой популярной моделью июля стал кроссовер Toyota RAV4, после выхода нового поколения уверенно возглавивший рейтинг продаж.

В десятку самых популярных брендов луны вошли:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Toyota - 986 авто (+20%); Skoda - 693 (+24%); Volkswagen - 444 (-10%); Renault - 345 (-47%); BMW - 308 (+17%); Hyundai - 298 (без изменений); Mazda - 259 (+66%); BYD - 229 (-69%); Suzuki - 194 (+39%); Audi - 156 (-38%).

По данным AUTO-Consulting, В июле дилеры реализовали 5843 новых автомобиля, что на 13% меньше, чем год назад, но на 1,8% больше, чем в июне. Таким образом, после нескольких слабых месяцев рынок показал небольшое восстановление в месячном измерении.

Аналитики отмечают, что главным событием луны стало начало массовых поставок нового Toyota RAV4. Продажи модели, по оценкам AUTO-Consulting, выросли более чем в три раза по сравнению с июлем прошлого года, что позволило ей опередить многолетнего лидера украинского рынка Renault Duster.

Помимо Toyota, положительную динамику в июле показали Skoda, Mazda, Suzuki и Mitsubishi. В то же время, существенное падение продаж зафиксировали Renault, BYD и Audi.

По итогам семи месяцев 2026 года в Украине было реализовано около 38,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению экспертов, нынешнее сокращение рынка в значительной степени объясняется высокой базой сравнения после рекордного спроса на электромобиль и в 2025 году. В то же время сегмент автомобилей с традиционными двигателями Внутреннее сгорание демонстрирует стабильный спрос, а успешный старт продаж нового Toyota RAV4 подтверждает, что украинские покупатели остаются готовыми активно покупать интересные новинки даже в условиях сложной экономической ситуации и политической неопределенности.