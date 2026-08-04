Укр
Ру

У липні продажі нових авто значно просіли

Липневий ринок нових авто пішов у мінус. Продажі скоротилися більш ніж на 10%. Врятувала ситуацію від ще більшого провалу нова Toyota RAV4.
У липні продажі нових авто значно просіли

Toyota RAV4

Євген Гудущан
logo4 серпня, 12:50
logo0
logo0 хв

У липні 2026 року українці придбали 5754 нових легкових автомобілі, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Попри загальне скорочення ринку, лідером місяця стала Toyota, яка збільшила продажі одразу на 20% та реалізувала 986 автомобілів. Найпопулярнішою моделлю липня став кросовер Toyota RAV4, який після виходу нового покоління впевнено очолив рейтинг продажів.

До десятки найпопулярніших брендів місяця увійшли:

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 
  1. Toyota — 986 авто (+20%);
  2. Skoda — 693 (+24%);
  3. Volkswagen — 444 (-10%);
  4. Renault — 345 (-47%);
  5. BMW — 308 (+17%);
  6. Hyundai — 298 (без змін);
  7. Mazda — 259 (+66%);
  8. BYD — 229 (-69%);
  9. Suzuki — 194 (+39%);
  10. Audi — 156 (-38%).

За даними AUTO-Consulting, у липні дилери реалізували 5843 нових автомобілі, що на 13% менше, ніж рік тому, але на 1,8% більше, ніж у червні. Таким чином, після кількох слабких місяців ринок продемонстрував невелике відновлення у місячному вимірі.

Аналітики відзначають, що головною подією місяця став початок масових поставок нового Toyota RAV4. Продажі моделі, за оцінками AUTO-Consulting, зросли більш ніж утричі порівняно з липнем минулого року, що дозволило їй випередити багаторічного лідера українського ринку — Renault Duster.

Крім Toyota, позитивну динаміку в липні показали Skoda, Mazda, Suzuki та Mitsubishi. Водночас суттєве падіння продажів зафіксували Renault, BYD та Audi.

За підсумками семи місяців 2026 року в Україні реалізували близько 38,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

На думку експертів, нинішнє скорочення ринку значною мірою пояснюється високою базою порівняння після рекордного попиту на електромобілі у 2025 році. Водночас сегмент автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння демонструє стабільний попит, а успішний старт продажів нового Toyota RAV4 підтверджує, що українські покупці залишаються готовими активно купувати цікаві новинки навіть в умовах складної економічної ситуації та політичної невизначеності.

#Новини #Автобізнес