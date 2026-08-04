У липні продажі нових авто значно просіли

У липні 2026 року українці придбали 5754 нових легкових автомобілі, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Попри загальне скорочення ринку, лідером місяця стала Toyota, яка збільшила продажі одразу на 20% та реалізувала 986 автомобілів. Найпопулярнішою моделлю липня став кросовер Toyota RAV4, який після виходу нового покоління впевнено очолив рейтинг продажів.

До десятки найпопулярніших брендів місяця увійшли:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Toyota — 986 авто (+20%); Skoda — 693 (+24%); Volkswagen — 444 (-10%); Renault — 345 (-47%); BMW — 308 (+17%); Hyundai — 298 (без змін); Mazda — 259 (+66%); BYD — 229 (-69%); Suzuki — 194 (+39%); Audi — 156 (-38%).

За даними AUTO-Consulting, у липні дилери реалізували 5843 нових автомобілі, що на 13% менше, ніж рік тому, але на 1,8% більше, ніж у червні. Таким чином, після кількох слабких місяців ринок продемонстрував невелике відновлення у місячному вимірі.

Аналітики відзначають, що головною подією місяця став початок масових поставок нового Toyota RAV4. Продажі моделі, за оцінками AUTO-Consulting, зросли більш ніж утричі порівняно з липнем минулого року, що дозволило їй випередити багаторічного лідера українського ринку — Renault Duster.

Крім Toyota, позитивну динаміку в липні показали Skoda, Mazda, Suzuki та Mitsubishi. Водночас суттєве падіння продажів зафіксували Renault, BYD та Audi.

За підсумками семи місяців 2026 року в Україні реалізували близько 38,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

На думку експертів, нинішнє скорочення ринку значною мірою пояснюється високою базою порівняння після рекордного попиту на електромобілі у 2025 році. Водночас сегмент автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння демонструє стабільний попит, а успішний старт продажів нового Toyota RAV4 підтверджує, що українські покупці залишаються готовими активно купувати цікаві новинки навіть в умовах складної економічної ситуації та політичної невизначеності.