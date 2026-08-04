У липні продажі нових авто значно просіли

Toyota RAV4
У липні 2026 року українці придбали 5754 нових легкових автомобілі, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.
Попри загальне скорочення ринку, лідером місяця стала Toyota, яка збільшила продажі одразу на 20% та реалізувала 986 автомобілів. Найпопулярнішою моделлю липня став кросовер Toyota RAV4, який після виходу нового покоління впевнено очолив рейтинг продажів.
До десятки найпопулярніших брендів місяця увійшли:
- Toyota — 986 авто (+20%);
- Skoda — 693 (+24%);
- Volkswagen — 444 (-10%);
- Renault — 345 (-47%);
- BMW — 308 (+17%);
- Hyundai — 298 (без змін);
- Mazda — 259 (+66%);
- BYD — 229 (-69%);
- Suzuki — 194 (+39%);
- Audi — 156 (-38%).
За даними AUTO-Consulting, у липні дилери реалізували 5843 нових автомобілі, що на 13% менше, ніж рік тому, але на 1,8% більше, ніж у червні. Таким чином, після кількох слабких місяців ринок продемонстрував невелике відновлення у місячному вимірі.
Аналітики відзначають, що головною подією місяця став початок масових поставок нового Toyota RAV4. Продажі моделі, за оцінками AUTO-Consulting, зросли більш ніж утричі порівняно з липнем минулого року, що дозволило їй випередити багаторічного лідера українського ринку — Renault Duster.
Крім Toyota, позитивну динаміку в липні показали Skoda, Mazda, Suzuki та Mitsubishi. Водночас суттєве падіння продажів зафіксували Renault, BYD та Audi.
За підсумками семи місяців 2026 року в Україні реалізували близько 38,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
На думку експертів, нинішнє скорочення ринку значною мірою пояснюється високою базою порівняння після рекордного попиту на електромобілі у 2025 році. Водночас сегмент автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння демонструє стабільний попит, а успішний старт продажів нового Toyota RAV4 підтверджує, що українські покупці залишаються готовими активно купувати цікаві новинки навіть в умовах складної економічної ситуації та політичної невизначеності.