В Ирпенском коммунхозе прибавилось спецтехники: очередной масштабный донат впечатляет

Фактически половина техники пришла под брендом Scania
В перечне отмечается как транспорт логистики, так и спецтехники. Об этом кратко сообщено на сайте мэрии.
Дарителями техники указаны NEFCO, правительства Финляндии и Швеции Отмечается, что это не первый такой транш. В декабре прошлого года Ирпенская громада уже получила от NEFCO технику для переработки строительных отходов.
Читайте также Две рециклинговые установки придут в Ирпень осенью
Что поставлено на баланс коммунхоза
- 2 грузовика-самосвала Scania;
- 2 скиповых погрузчика Scania;
- Грузовик Scania с краном-манипулятором Palfinger;
- Бензовоз;
- 2 колесных экскаватора Volvo;
- 3 экскаватора-погрузчика JCB;
- Навесное оборудование и запчасти.
Читайте также В Ирпень передали уникальную платформу, которая поднимается на 10 метров
Описания этих машин уже не раз звучали в лентах новостей Авто24, повторяться не будем. Сообщаем лишь факт знакового поступления такой техники в автопарк коммунального хозяйства Ирпеня.