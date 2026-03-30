Укр
Ру

В Ирпенском коммунхозе прибавилось спецтехники: очередной масштабный донат впечатляет

На сессии Ирпенского городского совета депутаты приняли решение о взятии на баланс коммунального предприятия новой тяжелой техники для восстановления и благоустройства громады.
Коммунальное хозяйство Ирпеня приросло новой спецтехникой: транш оказался довольно щедрым

ФОТО: Ирпенская мэрия|

Фактически половина техники пришла под брендом Scania

Валентин Ожго
logo30 марта, 08:20
logo0
logo0 мин

В перечне отмечается как транспорт логистики, так и спецтехники. Об этом кратко сообщено на сайте мэрии.

Дарителями техники указаны NEFCO, правительства Финляндии и Швеции Отмечается, что это не первый такой транш. В декабре прошлого года Ирпенская громада уже получила от NEFCO технику для переработки строительных отходов.

Что поставлено на баланс коммунхоза

  • 2 грузовика-самосвала Scania;
  • 2 скиповых погрузчика Scania;
  • Грузовик Scania с краном-манипулятором Palfinger;
  • Бензовоз;
  • 2 колесных экскаватора Volvo;
  • 3 экскаватора-погрузчика JCB;
  • Навесное оборудование и запчасти.

Описания этих машин уже не раз звучали в лентах новостей Авто24, повторяться не будем. Сообщаем лишь факт знакового поступления такой техники в автопарк коммунального хозяйства Ирпеня.

#Спецтехника #Новости #Автособытие #Фото