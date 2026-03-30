В Ирпенском коммунхозе прибавилось спецтехники: очередной масштабный донат впечатляет

В перечне отмечается как транспорт логистики, так и спецтехники. Об этом кратко сообщено на сайте мэрии.

Дарителями техники указаны NEFCO, правительства Финляндии и Швеции Отмечается, что это не первый такой транш. В декабре прошлого года Ирпенская громада уже получила от NEFCO технику для переработки строительных отходов.

Что поставлено на баланс коммунхоза

2 грузовика-самосвала Scania;

2 скиповых погрузчика Scania;

Грузовик Scania с краном-манипулятором Palfinger;

Бензовоз;

2 колесных экскаватора Volvo;

3 экскаватора-погрузчика JCB;

Навесное оборудование и запчасти.

Описания этих машин уже не раз звучали в лентах новостей Авто24, повторяться не будем. Сообщаем лишь факт знакового поступления такой техники в автопарк коммунального хозяйства Ирпеня.