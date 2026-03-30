В Ірпінському комунгоспі додалося спецтехніки: черговий мастштабний донат вражає

У переліку зазначається як транспорт логістики, так і спецтехники. Про це коротко повідомлено на сайті мерії.

Дарувальниками техніки вказано NEFCO, уряди Фінляндії та Швеції Зазначається, що це не перший такий транш. В грудні минулого року Ірпінська громада вже отримала від NEFCO техніку для перероблення будівельних відходів.

Що поставлено на баланс комунгоспу

2 вантажівки-самоскиди Scania;

2 скіпові навантажувачі Scania;

Вантажівка Scania з краном-маніпулятором Palfinger;

Бензовоз;

2 колісні екскаватори Volvo;

3 екскаватори-навантажувачі JCB;

Навісне обладнання та запчастини.

Описи цих машин уже не раз звучали у стрічках новин Авто24, повторюватися не будемо. Повідомляємо лиши факт знакового надходження такої техніки до автопарку комунального господарства Ірпеня.