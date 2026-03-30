В Ірпінському комунгоспі додалося спецтехніки: черговий мастштабний донат вражає

На сесії Ірпінської міської ради депутати ухвалили рішення про взяття на баланс комунального підприємства нової важкої техніки для відбудови та благоустрою громади.
Фактично половина техніки прийшла під брендом Scania

У переліку зазначається як транспорт логістики, так і спецтехники. Про це коротко повідомлено на сайті мерії.

Дарувальниками техніки вказано NEFCO, уряди Фінляндії та Швеції Зазначається, що це не перший такий транш. В грудні минулого року Ірпінська громада вже отримала від NEFCO техніку для перероблення будівельних відходів.

Що поставлено на баланс комунгоспу

  • 2 вантажівки-самоскиди Scania;
  • 2 скіпові навантажувачі Scania;
  • Вантажівка Scania з краном-маніпулятором Palfinger;
  • Бензовоз;
  • 2 колісні екскаватори Volvo;
  • 3 екскаватори-навантажувачі JCB;
  • Навісне обладнання та запчастини.

Описи цих машин уже не раз звучали у стрічках новин Авто24, повторюватися не будемо. Повідомляємо лиши факт знакового надходження такої техніки до автопарку комунального господарства Ірпеня.

