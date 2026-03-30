В Ірпінському комунгоспі додалося спецтехніки: черговий мастштабний донат вражає

Фактично половина техніки прийшла під брендом Scania
У переліку зазначається як транспорт логістики, так і спецтехники. Про це коротко повідомлено на сайті мерії.
Дарувальниками техніки вказано NEFCO, уряди Фінляндії та Швеції Зазначається, що це не перший такий транш. В грудні минулого року Ірпінська громада вже отримала від NEFCO техніку для перероблення будівельних відходів.
Що поставлено на баланс комунгоспу
- 2 вантажівки-самоскиди Scania;
- 2 скіпові навантажувачі Scania;
- Вантажівка Scania з краном-маніпулятором Palfinger;
- Бензовоз;
- 2 колісні екскаватори Volvo;
- 3 екскаватори-навантажувачі JCB;
- Навісне обладнання та запчастини.
Описи цих машин уже не раз звучали у стрічках новин Авто24, повторюватися не будемо. Повідомляємо лиши факт знакового надходження такої техніки до автопарку комунального господарства Ірпеня.