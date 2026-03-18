В кабине грузовика нашли десятки питонов: что они там делали

Недавний инцидент, произошедший 5 марта на мосту Всемирной торговли, это подтвердил. Там сотрудники таможенной и пограничной службы остановили магистральный тягач с полуприцепом Peterbilt 2021 года выпуска.

Как говорится в релизе Министерства внутренней безопасности США, перевозчик направлялся в Мексику. На просьбу задекларировать товары, имущество или вещи, требующие такой процедуры, водитель ответил, что таких предметов нет, весь груз указан в документации.

Проезд пресмыкающихся в кабине был оплачен

Зафиксировав утверждение водителя об отрицательной декларации на запрещенные товары, таможенники решили провести детальный осмотр фуры. Начали с кабины. Результат не заставил себя ждать.

В салоне они обнаружили живой товар – 39 питонов были расфасованы в мешках и спрятаны в ящике спального отсека.

Пришлось связываться с агентами Службы рыбы и дикой природы США, вызвать на помощь их группу. Те прибыли немедленно и взяли пресмыкающихся под опеку. Из-за плохого состояния питонов они были перевезены в контролируемую среду и "госпитализированы".

Сумки с 39 живыми питонами и немного ошалевшая рептилия, только что вынутая из того душного мешка. Фото: U.S. Customs and Border Protection

Что нарушено перевозчиком

Экспорт живых рептилий из Соединенных Штатов в Мексику, как и в любую другую страну, требует соблюдения нескольких американских и международных норм. Во избежание штрафов и взысканий, а иногда и конфискации средств организации нелегальной сделки, следует руководствоваться рядом требований.

Экспорт живых рептилий предусматривает соблюдение требований:

Службы рыбных ресурсов и дикой природы США к импорту/экспорту дикой природы;

Министерства сельского хозяйства США – Службы инспекции здоровья животных и растений APHIS относительно здоровья животных в рамках экспорта;

Бюро переписи населения США – Правила внешней торговли Правила внешней торговли (FTR);

Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения, CITES.

Дело расследуют Служба рыбы и дикой природы и Служба расследований внутренней безопасности.

Какое наказание есть и еще будет



На основании нелегальной перевозки рептилий и нарушения экспортных правил водитель обязан к немедленной уплате штрафа в размере 34 824 доллара. Однако этим инцидент не исчерпан.

Магистральный тягач Peterbilt 2021 года выпуска изъят до решения суда. Таким образом из бизнеса выведено весомый инструмент зарабатывания денег, простои которого могут достичь сотен тысяч долларов.

При этом никто не дает гарантий, что после суда магистральник вернется к хозяину – как инструмент преступления его, скорее всего, конфискуют.