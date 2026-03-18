У кабіні вантажівки знайшли десятки пітонів: що вони там робили

Нещодавній інцидент, що стався 5 березня на мосту Всесвітньої торгівлі, це підтвердив. Там співробітники митної та прикордонної служби зупинили магістральний тягач з напівпричепом Peterbilt 2021 року випуску.

Як йдеться у релізі Міністерства внутрішньої безпеки США, перевізник прямував до Мексики. На прохання задекларувати товари, майно чи речі, що потребують такої процедури, водій відповів, що таких предметів немає, весь вантаж зазначено в документації.

Проїзд плазунів у кабіні був оплачений

Зафіксувавши твердження водія про негативну декларацію на заборонені товари, митники вирішили провести детальний огляд фури. Розпочали з кабіни. Результат не забарився.

У салоні вони виявили живий товар – 39 пітонів були розфасовані у мішках та сховані в ящику спального відсіку.

Довелося зв'язуватися з агентами Служби риби та дикої природи США, викликати на поміч їх групу. Ті прибули негайно й взяли плазунів під опіку. Через поганий стан пітонів їх було перевезено до контрольованого середовища та "госпіталізовано".

Сумки з 39 живими пітонами та трохи очманіла рептилія, щойно вийнята з того душного мішка. Фото: U.S. Customs and Border Protection

Що порушено перевізником

Експорт живих рептилій зі Сполучених Штатів до Мексики, як і до будь-якої іншої країни, вимагає дотримання кількох американських та міжнародних норм. Для уникнення штрафів та стягнень, а подекуди й конфіскації засобів організації нелегальної оборудки, слід керуватися рядом вимог.

Експорт живих рептилій передбачає дотримання вимог:

Служби рибних ресурсів і дикої природи США до імпорту/експорту дикої природи;

Міністерства сільського господарства США – Служби інспекції здоров’я тварин і рослин APHIS щодо здоров’я тварин в рамках експорту;

Бюро перепису населення США – Правила зовнішньої торгівлі Правила зовнішньої торгівлі (FTR);

Конвенції про міжнародну торгівлю видами, що знаходяться під загрозою зникнення, CITES.

Справу розслідують Служба риби та дикої природи та Служба розслідувань внутрішньої безпеки.

Яке покарання є і ще буде



На підставі нелегального перевезення рептилій та порушення експортних правил водія зобов'язано до негайної сплати штрафу у розмірі 34 824 долари. Однак цим інцидент не вичерпано.

Магістральний тягач Peterbilt 2021 року випуску вилучено до рішення суду. Таким чином з бізнесу виведено вагомий інструмент заробляння грошей, простої якого можуть сягнути сотень тисяч доларів.

При цьому ніхто не дає гарантій, що після суду магістральник повернеться до господаря – як інструмент злочину його, найімовірніше, конфіскують.