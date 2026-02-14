В каких странах Европы на самом деле больше электромобилей

По данным отчета TradingPedia со ссылкой на статистику European Automobile Manufacturers' Association и аналитику CleanTechnica, в 2025 году Европа продолжила электрификацию авторынка, однако темпы и структура спроса существенно отличаются в зависимости от страны.

Большие рынки - большие цифры

В абсолютных показателях безоговорочным лидером стала Германия. Там зарегистрировали 856 540 новых электромобилей, из которых 545 142 - полностью электрические (BEV), а еще 311 398 - гибриды с возможностью подзарядки (PHEV).

Великобритания показала 698 491 проданную электрифицированную машину, Франция - 435 549, а Нидерланды - 229 584. Германия прибавила более 49% год к году, британский рынок вырос на 27%, а нидерландский - на 24,2%.

Франция стала исключением среди крупных игроков: минус 0,3% из-за падения продаж PHEV почти на 26%.

В целом по Европе электрификация набирает обороты. Гибриды (HEV) стали самым популярным типом новых авто - более 4,56 млн единиц и 34,4% рынка. BEV и PHEV вместе составили 3,86 млн машин или 29,1%, опередив бензиновые авто с долей 26,1%. Дизель опустился до 7,7%.

Если считать “на душу населения” - картина другая

В пересчете на 100 тысяч населения лидеры совсем другие. Первое место удерживает Ногвегия - 3 096 проданных электромобилей на 100 тысяч жителей. Причем доля электрокаров в новых регистрациях превышает 97%.

Далее следуют Люксембург с показателем 2 383 авто, Исландия - 2 217 и Дания - 2 179.

Для сравнения, Германия имеет 1 024 электромобиля на 100 тысяч жителей, Великобритания - 999, а Франция - всего 653. То есть большие объемы продаж не означают высокий уровень проникновения.

На другом полюсе - Болгария и Румыния с показателями 45–47 авто на 100 тысяч населения и долей электрокаров в новых регистрациях менее 7%.

Кто растет быстрее всех

Наиболее взрывной рост показали страны Центральной и Восточной Европы. В Польше рынок вырос на 141%, в Литве - на 119%, в Латвии - на 115%. Однако их доля в общей структуре продаж пока остается относительно скромной - от 12% до 19%.

В то же время Бельгия зафиксировала падение на 5,6%, преимущественно из-за обвала продаж PHEV более чем на 40%. Несмотря на это, страна входит в топ-10 Европы по доле электромобилей - более 44% от всех новых регистраций.

Европа переходит от спроса к промышленной политике

Параллельно с рыночной статистикой формируется новый тренд - стратегическая автономия. Крупнейшие автопроизводители, в частности Volkswagen и Stellantis, публично поддерживают идею бонусов за CO₂ и стимулов для электромобилей “Made in Europe”. Цель - усилить локальное производство и уменьшить зависимость от импорта из Китая и США.

По словам представителя TradingPedia Брайана МакКолла, “электромобильная трансформация в Европе теперь определяется не только потребительским спросом, но и промышленной политикой и регуляторными нормами. Дополнительным фактором становятся международные изменения правил безопасности и конструктивных требований к электрокарам”.

Фактически Европа входит в фазу, когда темпы электрификации будут зависеть не только от желания покупателей, но и от того, насколько согласованно будут работать стимулы, стандарты безопасности и политика локализации производства.

Что это значит для Украины

Для Украины эти тенденции важны сразу по двум причинам. Во-первых, именно Германия, Нидерланды и Бельгия остаются ключевыми источниками импорта бывших в употреблении электромобилей. Во-вторых, изменение промышленной политики в ЕС может повлиять на структуру модельного ряда и цены на европейском вторичном рынке.

Рынок Европы уже перешел точку, где электрификация является нишевой. Но разница между 3 000 авто на 100 тысяч населения и менее 50 - показывает, что единая Европа движется к электротяге с очень разной скоростью.