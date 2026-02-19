Как и когда зарегистрировать установку газобалонного оборудования на автомобиле

ГБО
Установка газобаллонного оборудования возможно как на новые автомобили, так и на подержанные транспортные средства, ввезенные из-за границы, еще до их первой государственной регистрации в Украине. Такой подход позволяет сразу пользоваться более дешевым видом топлива и оформить все документы во время одного визита в сервисный центр МВД.
Подержанный автомобиль из-за рубежа
Если транспортное средство импортировано, алгоритм действий является более расширенным и включает как таможенное оформление, так и процедуру переоборудования.
- Растаможить автомобиль.
- Получить разрешение на установку ГБО от Главный сервисный центр МВД или ГП "ГосавтотрансНИИпроект".
- Установить оборудование на сертифицированной станции технического обслуживания.
- Пройти сертификацию переоборудованного авто, получить акт приема-передачи от СТО и свидетельство о согласовании конструкции.
- Пройти экспертное исследование в Экспертной службе МВД.
- Обратиться в сервисный центр МВД для государственной регистрации.
В результате свидетельство о регистрации выдается сразу с указанным видом топлива, например S - бензин/газ. Внесение информации о ГБО осуществляется исключительно на основании сертификата соответствия.
Новый автомобиль
Для нового авто порядок зависит от момента установки оборудования - до или после государственной регистрации. В любом случае установка или демонтаж ГБО по украинским законам считается переоборудованием (хотя фактически является дооборудованием) транспортного средства и требует обязательной перерегистрации.
Государственная перерегистрация проводится на основании документов, подтверждающих соответствие изменений "требованиям безопасности дорожного движения".
Сроки и обязанности
После установки оборудования владелец должен в течение 10 дней с момента получения сертификата соответствия обратиться в любой удобный сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы. За превышение этого срока никаких штрафных санкций не предусмотрено.
Необходимые документы
Для перерегистрации нужно подготовить:
- Паспорт гражданина Украины или ID-карту вместе с подтверждением места жительства.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
- Имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Акт приема-передачи авто (в случае установки ГБО).
- Свидетельство о согласовании конструкции.
- Сертификат соответствия или акт технической экспертизы.
- Таможенные документы - для ввозимых подержанных авто.
- Для юридических лиц - приказ о назначении ответственного лица.
Важно: присутствие самого транспортного средства при перерегистрации не является обязательным.
Практический вывод
Возможность установить ГБО до первой регистрации позволяет оптимизировать расходы и уменьшить количество административных процедур. В то же время стоит учесть, что огромное количество автомобилей без проблем эксплуатируются с незарегистрированным ГБО. Такая ситуация возникла из-за чрезмерного заключения и удорожания процедуры регистрации.