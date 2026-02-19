Как и когда зарегистрировать установку газобалонного оборудования на автомобиле

Установка газобаллонного оборудования возможно как на новые автомобили, так и на подержанные транспортные средства, ввезенные из-за границы, еще до их первой государственной регистрации в Украине. Такой подход позволяет сразу пользоваться более дешевым видом топлива и оформить все документы во время одного визита в сервисный центр МВД.

Подержанный автомобиль из-за рубежа

Если транспортное средство импортировано, алгоритм действий является более расширенным и включает как таможенное оформление, так и процедуру переоборудования.

Растаможить автомобиль.

Получить разрешение на установку ГБО от Главный сервисный центр МВД или ГП "ГосавтотрансНИИпроект".

Установить оборудование на сертифицированной станции технического обслуживания.

Пройти сертификацию переоборудованного авто, получить акт приема-передачи от СТО и свидетельство о согласовании конструкции.

Пройти экспертное исследование в Экспертной службе МВД.

Обратиться в сервисный центр МВД для государственной регистрации.

В результате свидетельство о регистрации выдается сразу с указанным видом топлива, например S - бензин/газ. Внесение информации о ГБО осуществляется исключительно на основании сертификата соответствия.

Новый автомобиль

Для нового авто порядок зависит от момента установки оборудования - до или после государственной регистрации. В любом случае установка или демонтаж ГБО по украинским законам считается переоборудованием (хотя фактически является дооборудованием) транспортного средства и требует обязательной перерегистрации.

Государственная перерегистрация проводится на основании документов, подтверждающих соответствие изменений "требованиям безопасности дорожного движения".

Сроки и обязанности

После установки оборудования владелец должен в течение 10 дней с момента получения сертификата соответствия обратиться в любой удобный сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы. За превышение этого срока никаких штрафных санкций не предусмотрено.

Необходимые документы

Для перерегистрации нужно подготовить:

Паспорт гражданина Украины или ID-карту вместе с подтверждением места жительства.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства.

Акт приема-передачи авто (в случае установки ГБО).

Свидетельство о согласовании конструкции.

Сертификат соответствия или акт технической экспертизы.

Таможенные документы - для ввозимых подержанных авто.

Для юридических лиц - приказ о назначении ответственного лица.

Важно: присутствие самого транспортного средства при перерегистрации не является обязательным.

Практический вывод

Возможность установить ГБО до первой регистрации позволяет оптимизировать расходы и уменьшить количество административных процедур. В то же время стоит учесть, что огромное количество автомобилей без проблем эксплуатируются с незарегистрированным ГБО. Такая ситуация возникла из-за чрезмерного заключения и удорожания процедуры регистрации.