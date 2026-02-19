Укр
Ру

Как и когда зарегистрировать установку газобалонного оборудования на автомобиле

ГБО можно устанавливать перед первой регистрацией, а можно после регистрации. Что нужно знать автовладельцам которые только что приобрели авто и еще не зарегистрировали его.
Когда регистрировать установку ГБО на авто

ГБО

Евгений Гудущан
logo19 февраля, 20:15
logo0
logo0 мин

Установка газобаллонного оборудования возможно как на новые автомобили, так и на подержанные транспортные средства, ввезенные из-за границы, еще до их первой государственной регистрации в Украине. Такой подход позволяет сразу пользоваться более дешевым видом топлива и оформить все документы во время одного визита в сервисный центр МВД.

Читайте также: Почему четыре из пяти кандидатов проваливают теоретический экзамен на "права"

Подержанный автомобиль из-за рубежа

Если транспортное средство импортировано, алгоритм действий является более расширенным и включает как таможенное оформление, так и процедуру переоборудования.

  • Растаможить автомобиль.
  • Получить разрешение на установку ГБО от Главный сервисный центр МВД или ГП "ГосавтотрансНИИпроект".
  • Установить оборудование на сертифицированной станции технического обслуживания.
  • Пройти сертификацию переоборудованного авто, получить акт приема-передачи от СТО и свидетельство о согласовании конструкции.
  • Пройти экспертное исследование в Экспертной службе МВД.
  • Обратиться в сервисный центр МВД для государственной регистрации.

В результате свидетельство о регистрации выдается сразу с указанным видом топлива, например S - бензин/газ. Внесение информации о ГБО осуществляется исключительно на основании сертификата соответствия.

Новый автомобиль

Для нового авто порядок зависит от момента установки оборудования - до или после государственной регистрации. В любом случае установка или демонтаж ГБО по украинским законам считается переоборудованием (хотя фактически является дооборудованием) транспортного средства и требует обязательной перерегистрации.

Государственная перерегистрация проводится на основании документов, подтверждающих соответствие изменений "требованиям безопасности дорожного движения".

Сроки и обязанности

После установки оборудования владелец должен в течение 10 дней с момента получения сертификата соответствия обратиться в любой удобный сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы. За превышение этого срока никаких штрафных санкций не предусмотрено.

Необходимые документы

Для перерегистрации нужно подготовить:

  • Паспорт гражданина Украины или ID-карту вместе с подтверждением места жительства.
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
  • Имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Акт приема-передачи авто (в случае установки ГБО).
  • Свидетельство о согласовании конструкции.
  • Сертификат соответствия или акт технической экспертизы.
  • Таможенные документы - для ввозимых подержанных авто.
  • Для юридических лиц - приказ о назначении ответственного лица.

Важно: присутствие самого транспортного средства при перерегистрации не является обязательным.

Практический вывод

Возможность установить ГБО до первой регистрации позволяет оптимизировать расходы и уменьшить количество административных процедур. В то же время стоит учесть, что огромное количество автомобилей без проблем эксплуатируются с незарегистрированным ГБО. Такая ситуация возникла из-за чрезмерного заключения и удорожания процедуры регистрации.

#Регистриция автомобиля #Aвтобизнес #ГБО #Новости