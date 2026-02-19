В який момент краще реєструвати встановлення ГБО на авто

Встановлення газобалонного обладнання можливе як на нові автомобілі, так і на вживані транспортні засоби, ввезені з-за кордону, ще до їх першої державної реєстрації в Україні. Такий підхід дозволяє одразу користуватися дешевшим видом пального та оформити всі документи під час одного візиту до сервісного центру МВС.

Вживаний автомобіль з-за кордону

Якщо транспортний засіб імпортований, алгоритм дій є більш розширеним і включає як митне оформлення, так і процедуру переобладнання.

Розмитнити автомобіль.

Отримати дозвіл на встановлення ГБО від Головний сервісний центр МВС або ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Встановити обладнання на сертифікованій станції технічного обслуговування.

Пройти сертифікацію переобладнаного авто, отримати акт приймання-передачі від СТО та свідоцтво про погодження конструкції.

Пройти експертне дослідження в Експертна служба МВС.

Звернутися до сервісного центру МВС для державної реєстрації.

У результаті свідоцтво про реєстрацію видається одразу із зазначеним видом пального, наприклад S — бензин/газ. Внесення інформації про ГБО здійснюється виключно на підставі сертифіката відповідності.

Новий автомобіль

Для нового авто порядок залежить від моменту встановлення обладнання — до чи після державної реєстрації. У будь-якому випадку встановлення або демонтаж ГБО за украънськими законами вважається переобладнанням (хоча фактично є дообладнанням) транспортного засобу та потребує обов’язкової перереєстрації.

Державна перереєстрація проводиться на підставі документів, що підтверджують відповідність змін «вимогам безпеки дорожнього руху».

Строки та обов’язки

Після встановлення обладнання власник має протягом 10 днів з моменту отримання сертифіката відповідності звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС для внесення змін до реєстраційних документів. За первищення цього строку жодних штрафних сакцій не пердбачено.

Необхідні документи

Для перереєстрації потрібно підготувати:

Паспорт громадянина України або ID-картку разом із підтвердженням місця проживання.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Акт приймання-передачі авто (у разі встановлення ГБО).

Свідоцтво про погодження конструкції.

Сертифікат відповідності або акт технічної експертизи.

Митні документи — для ввезених вживаних авто.

Для юридичних осіб — наказ про призначення відповідальної особи.

Важливо: присутність самого транспортного засобу під час перереєстрації не є обов’язковою.

Практичний висновок

Можливість встановити ГБО до першої реєстрації дозволяє оптимізувати витрати та зменшити кількість адміністративних процедур. Водночас варто врахувати, що величезна кількість автомобілів без проблем експлуатуються з незареєстрованим ГБО. Така ситуація виникла через надмірне укладення та дорожчання процедури реєстрації.