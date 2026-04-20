В Камень-Каширске суд над водителем завершился аплодисментами

Инцидент произошел 12 января 2026 года в городе Камень-Каширский. Патрульные остановили несовершеннолетнего парня, который управлял микроавтобусом Opel Vivaro без водительского удостоверения.

Правоохранители составили на него протокол по ч. 2 ст. 126 КУоАП и передали дело в суд. Об этом случае написали "Волынские новости".

На скамью подсудимых вместо внука села бабушка

На судебное заседание сам юноша по уважительным причинам не явился, однако его позицию объяснила бабушка. Она стала на защиту внука и попросила строго не наказывать его.

По словам женщины, парень постоянно проживает с отцом в Германии, а в Украину приехал лишь на короткое время. В день происшествия именно она позволила ему сесть за руль, поскольку знала, что он имеет хорошие навыки вождения.

В то же время после инцидента в семье сделали выводы – теперь юноше запрещено самостоятельно пользоваться автомобилем.

Без штрафа и без судимости

Рассмотрев обстоятельства, Камень-Каширский районный суд решил не применять суровое наказание. Суд ограничился предупреждением.

Такой подход демонстрирует, что правосудие учитывает не только сам факт нарушения, но и жизненные обстоятельства, возраст нарушителя и поведение после инцидента.

В этом случае обошлось без штрафов или более серьезных санкций – с расчетом на то, что ошибка не повторится.