У Камінь-Каширську суд над водієм завершився оплесками

У Волинській області суд обрав м’яке рішення щодо неповнолітнього водія, якого зупинили без посвідчення. Замість штрафу – попередження і "другий шанс".
Без штрафу та судимості: на Волині підлітка за кермом буса без "прав" посварили, попередили і закрили справу

Ось таким приблизно бусиком керував підліток, можливо, в іншому кольорі кузова

Валентин Ожго
20 квітня, 07:20
Інцидент стався 12 січня 2026 року у місті Камінь-Каширський. Патрульні зупинили неповнолітнього хлопця, який керував мікроавтобусом Opel Vivaro без водійського посвідчення.

Правоохоронці склали на нього протокол за ч. 2 ст. 126 КУпАП й передали справу до суду. Про цей випадок написали "Волинські новини".

Читайте також Скільки у 2026 році коштує "їзда під кайфом": Волинь відкрила рахунок рекордним штрафам

На лаву підсудних замість внука сіла бабуся

На судове засідання сам юнак з поважних причин не з’явився, однак його позицію пояснила бабуся. Вона стала на захист онука і попросила суворо не карати його.

За словами жінки, хлопець постійно проживає з батьком у Німеччині, а в Україну приїхав лише на короткий час. У день події саме вона дозволила йому сісти за кермо, оскільки знала, що він має гарні навички водіння.

Водночас після інциденту в родині зробили висновки – тепер юнакові заборонено самостійно користуватися автомобілем.

Читайте також П'яний водій мотоблока заробив 17 000 гривень штрафу

Без штрафу і без судимості

Розглянувши обставини, Камінь-Каширський районний суд вирішив не застосовувати суворе покарання. Суд обмежився попередженням.

Такий підхід демонструє, що правосуддя враховує не лише сам факт порушення, а й життєві обставини, вік порушника та поведінку після інциденту.

Читайте також П’яний водій стверджував, що лише спав у авто, але суд йому не повірив

У цьому випадку обійшлося без штрафів чи більш серйозних санкцій – із розрахунком на те, що помилка не повториться.

