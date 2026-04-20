У Камінь-Каширську суд над водієм завершився оплесками

Інцидент стався 12 січня 2026 року у місті Камінь-Каширський. Патрульні зупинили неповнолітнього хлопця, який керував мікроавтобусом Opel Vivaro без водійського посвідчення.

Правоохоронці склали на нього протокол за ч. 2 ст. 126 КУпАП й передали справу до суду. Про цей випадок написали "Волинські новини".

На лаву підсудних замість внука сіла бабуся

На судове засідання сам юнак з поважних причин не з’явився, однак його позицію пояснила бабуся. Вона стала на захист онука і попросила суворо не карати його.

За словами жінки, хлопець постійно проживає з батьком у Німеччині, а в Україну приїхав лише на короткий час. У день події саме вона дозволила йому сісти за кермо, оскільки знала, що він має гарні навички водіння.

Водночас після інциденту в родині зробили висновки – тепер юнакові заборонено самостійно користуватися автомобілем.

Без штрафу і без судимості

Розглянувши обставини, Камінь-Каширський районний суд вирішив не застосовувати суворе покарання. Суд обмежився попередженням.

Такий підхід демонструє, що правосуддя враховує не лише сам факт порушення, а й життєві обставини, вік порушника та поведінку після інциденту.

У цьому випадку обійшлося без штрафів чи більш серйозних санкцій – із розрахунком на те, що помилка не повториться.