В Киеве более 73% светофоров могут работать без электричества

В Киеве продолжают устанавливать резервные системы питания на светофоров. В настоящее время автономно работать при отключениях электроэнергии могут 544 светофорных объекта, что составляет более 73% от их общего количества. Об этом сообщили в КП“ Центр организации дорожного движения”.

В Киеве установят еще 24 системы резервного питания

Модернизация светофорной инфраструктуры продолжается по всем районам столицы. В настоящее время реализуется третий этап программы - резервным питанием оборудуют регулируемые пешеходные переходы и перекрестки с умеренной интенсивностью движения.

В течение следующего месяца планируют установить еще 24 шкафа резервного питания.

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Во время первых двух этапов системами оборудовали, прежде всего, светофоры на ключевых транспортных развязках, магистралях, возле учебных заведений, а также на сложных перекрестках с высокой интенсивностью движения.

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Резервное питание позволяет светофорам продолжать работать при отключениях электроэнергии. Это особенно важно на перекрестках с большим транспортным потоком, поскольку помогает сохранять организованное движение и повышает безопасность водителей и пешеходов.

Для автономной работы используют системы с литий-железо-фосфатными аккумуляторами (LiFePO4). При полном заряде они способны обеспечивать работу светофорного объекта до 24 часов. Такие аккумуляторы рассчитаны на регулярные циклы зарядки и разрядки, а после восстановления электроснабжения быстро набирают заряд.

Диапазон рабочих температур для таких аккумуляторов следующий: зарядка разрешена от 0°C до +45...50°C, разрядка возможна от -20°C до +60°C. Зарядка аккумулятора при температуре ниже 0°C категорически не запрещена.