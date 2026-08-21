У Києві понад 73% світлофорів можуть працювати без електрики

У Києві продовжують встановлювати резервні системи живлення на світлофорів. Наразі автономно працювати під час відключень електроенергії можуть 544 світлофорні об’єкти, що становить понад 73% від їх загальної кількості. Про це повідомили у КП “Центр організації дорожнього руху”.

У Києві встановлять ще 24 системи резервного живлення

Модернізація світлофорної інфраструктури триває в усіх районах столиці. Наразі реалізується третій етап програми — резервним живленням обладнують регульовані пішохідні переходи та перехрестя з помірною інтенсивністю руху.

Протягом наступного місяця планують встановити ще 24 шафи резервного живлення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Під час перших двох етапів системами обладнали насамперед світлофори на ключових транспортних розв’язках, магістралях, біля навчальних закладів, а також на складних перехрестях із високою інтенсивністю руху.

Скільки працюють світлофори без електрики

Резервне живлення дозволяє світлофорам продовжувати працювати під час відключень електроенергії. Це особливо важливо на перехрестях із великим транспортним потоком, оскільки допомагає зберігати організований рух та підвищує безпеку водіїв і пішоходів.

Для автономної роботи використовують системи з літій-залізо-фосфатними акумуляторами (LiFePO4). За повного заряду вони здатні забезпечувати роботу світлофорного об’єкта до 24 годин. Такі акумулятори розраховані на регулярні цикли заряджання та розряджання, а після відновлення електропостачання швидко набирають заряд.

Діапазон робочих температур для таких акумуляторів наступний: зарядка дозволена від 0°C до +45...50°C, розрядка можлива від -20°C до +60°C. Заряджати акумулятор при температурі нижче 0°C категорично не заборонено.