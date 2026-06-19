В Киеве объявили тендер на достройку участка Большой Окружной дороги

В столице начался новый этап реализации проекта Большой Окружной дороги. КП « “» Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” объявило тендер на выполнение комплекса строительных и инженерных работ на участке от проспекта Дмитрия Павлычко до улицы Богатырской.

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Ожидаемая стоимость закупки составляет более 321,4 млн грн с учетом НДС.

Что предусматривает проект

Работы будут выполняться в рамках строительства Большой Окружной дороги вместе с транспортной развязкой на разных уровнях.

Как отмечают в городской администрации, основной объем строительных работ на этом участке уже выполнен. Еще в декабре 2021 года здесь открыли движение по временному технологическому проезду, что позволило существенно улучшить транспортное сообщение между северными районами Киева и пригородными направлениями.

Какой эффект дала новая дорога

После запуска временного проезда удалось частично разгрузить площадь Тараса Шевченко и прилегающие магистрали от транзитного транспорта.

Также было улучшено распределение транспортных потоков:

В направлении центра Киева.

В сторону Вышгорода.

Для транспорта, движущегося со стороны Гостомеля.

Для автомобилей с Житомирской трассы.

Кроме того, водители получили прямое сообщение между проспектом Литовским и улицей Богатырской в обоих направлениях.

Какие работы еще предстоит выполнить

В рамках нового тендера запланировано завершение ряда важных инженерных и строительных работ.

В частности, подрядчик должен:

Переоборудовать сети электроснабжения.

Построить новую трансформаторную подстанцию в соответствии с обновленными техническими условиями.

Выполнить отделочные работы в подземном пешеходном переходе.

Оборудовать системы электроснабжения перехода.

Провести другие завершающие работы, необходимые для полноценного ввода объекта в эксплуатацию.

Когда будет выбран подрядчик

Прием тендерных предложений будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством о публичных закупках с учетом особенностей, действующих в условиях военного положения.

После завершения конкурсной процедуры и определения победителя город сможет перейти к финальному этапу реализации одного из важнейших дорожных проектов столицы.

Большая Окружная дорога остается одним из ключевых инфраструктурных проектов Киева, призванным снизить транспортную нагрузку на центральные районы города и улучшить сообщение между основными магистралями столицы и пригородами.