В Киеве объявили тендер на достройку участка Большой Окружной дороги

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Достройка Большой Окружной дороги
В столице начался новый этап реализации проекта Большой Окружной дороги. КП « “» Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” объявило тендер на выполнение комплекса строительных и инженерных работ на участке от проспекта Дмитрия Павлычко до улицы Богатырской.
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Ожидаемая стоимость закупки составляет более 321,4 млн грн с учетом НДС.
Что предусматривает проект
Работы будут выполняться в рамках строительства Большой Окружной дороги вместе с транспортной развязкой на разных уровнях.
Как отмечают в городской администрации, основной объем строительных работ на этом участке уже выполнен. Еще в декабре 2021 года здесь открыли движение по временному технологическому проезду, что позволило существенно улучшить транспортное сообщение между северными районами Киева и пригородными направлениями.
Какой эффект дала новая дорога
После запуска временного проезда удалось частично разгрузить площадь Тараса Шевченко и прилегающие магистрали от транзитного транспорта.
Также было улучшено распределение транспортных потоков:
- В направлении центра Киева.
- В сторону Вышгорода.
- Для транспорта, движущегося со стороны Гостомеля.
- Для автомобилей с Житомирской трассы.
Кроме того, водители получили прямое сообщение между проспектом Литовским и улицей Богатырской в обоих направлениях.
Какие работы еще предстоит выполнить
В рамках нового тендера запланировано завершение ряда важных инженерных и строительных работ.
В частности, подрядчик должен:
- Переоборудовать сети электроснабжения.
- Построить новую трансформаторную подстанцию в соответствии с обновленными техническими условиями.
- Выполнить отделочные работы в подземном пешеходном переходе.
- Оборудовать системы электроснабжения перехода.
- Провести другие завершающие работы, необходимые для полноценного ввода объекта в эксплуатацию.
Когда будет выбран подрядчик
Прием тендерных предложений будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством о публичных закупках с учетом особенностей, действующих в условиях военного положения.
После завершения конкурсной процедуры и определения победителя город сможет перейти к финальному этапу реализации одного из важнейших дорожных проектов столицы.
Большая Окружная дорога остается одним из ключевых инфраструктурных проектов Киева, призванным снизить транспортную нагрузку на центральные районы города и улучшить сообщение между основными магистралями столицы и пригородами.