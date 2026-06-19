У Києві оголосили тендер на добудову ділянки Великої Окружної дороги

У столиці розпочали новий етап реалізації проекту Великої Окружної дороги. КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” оголосило тендер на виконання комплексу будівельних та інженерних робіт на ділянці від проспекту Дмитра Павличка до вулиці Богатирської.

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Очікувана вартість закупівлі становить понад 321,4 млн грн з урахуванням ПДВ.

Що передбачає проект

Роботи виконуватимуться в межах будівництва Великої Окружної дороги разом із транспортною розв’язкою в різних рівнях.

Як зазначають у міській владі, основний обсяг будівельних робіт на цій ділянці вже виконано. Ще у грудні 2021 року тут відкрили рух тимчасовим технологічним проїздом, що дозволило суттєво покращити транспортне сполучення між північними районами Києва та приміськими напрямками.

Який ефект дала нова дорога

Після запуску тимчасового проїзду вдалося частково розвантажити площу Тараса Шевченка та прилеглі магістралі від транзитного транспорту.

Також було покращено розподіл транспортних потоків:

У напрямку центру Києва.

У бік Вишгорода.

Для транспорту, що рухається з Гостомельського напрямку.

Для автомобілів із Житомирської траси.

Крім того, водії отримали пряме сполучення між проспектом Литовським та вулицею Богатирською в обох напрямках.

Які роботи ще потрібно виконати

У межах нового тендера заплановано завершення низки важливих інженерних та будівельних робіт.

Зокрема, підрядник має:

Перевлаштувати мережі електропостачання.

Збудувати нову трансформаторну підстанцію відповідно до оновлених технічних умов.

Виконати оздоблювальні роботи в підземному пішохідному переході.

Облаштувати системи електропостачання переходу.

Провести інші завершальні роботи, необхідні для повноцінного введення об'єкта в експлуатацію.

Коли оберуть підрядника

Прийом тендерних пропозицій здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства про публічні закупівлі з урахуванням особливостей, які діють під час воєнного стану.

Після завершення конкурсної процедури та визначення переможця місто зможе перейти до фінального етапу реалізації одного з найважливіших дорожніх проектів столиці.

Велика Окружна дорога залишається одним із ключових інфраструктурних проектів Києва, покликаним зменшити транспортне навантаження на центральні райони міста та покращити сполучення між основними магістралями столиці й передмістя.