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В Киеве поврежден центральный состав запчастей Stellantis Украина

Центральный состав запасных частей Stellantis Украина в Киеве пострадал в результате прямого попадания российского ударного беспилотника. По сообщению компании, среди сотрудников нет пострадавших. В настоящее время Stellantis Украина работает над возобновлением работы склада и полноценного функционирования логистических процессов.
Центральный состав Stellantis Украина в Киеве пострадал от атаки

ФОТО: Stellantis Украина|

Состав запчастей Stellantis Украина пострадал от российского дрона

Данила Северенчук
logo4 сентября, 16:00
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В компании сообщили, что центральный состав запасных частей в Киеве получил повреждения вследствие прямого попадания российского ударного беспилотника. Все сотрудники склада находились в безопасности, поэтому ни один человек не пострадал.

Stellantis Украина прилагает усилия для скорейшего возвращения к полноценной работе.

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Возможны задержки с поставкой запчастей

Из-за повреждения склада в период восстановления возможны незначительные задержки с поставкой отдельных запасных частей и других товаров в дилерскую сеть.

В Stellantis Украина отмечают, что работают над минимизацией влияния на работу дилеров и обслуживания клиентов. Компания также отмечает, что продолжает выполнять свои операционные обязательства и принимает необходимые меры для восстановления полноценных логистических процессов.

Stellantis Украина восстанавливает логистику

  • Сроки полного возобновления работы центрального состава компания пока не уточняет.
  • Основной задачей является скорейшее возобновление поставок запасных частей и стабильной работы дилерской сети.
  • Stellantis Украина поблагодарила своих работников, дилеров и партнеров за поддержку, понимание и оперативное взаимодействие в период восстановления.
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