В Киеве поврежден центральный состав запчастей Stellantis Украина

В компании сообщили, что центральный состав запасных частей в Киеве получил повреждения вследствие прямого попадания российского ударного беспилотника. Все сотрудники склада находились в безопасности, поэтому ни один человек не пострадал.

Stellantis Украина прилагает усилия для скорейшего возвращения к полноценной работе.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Возможны задержки с поставкой запчастей

Из-за повреждения склада в период восстановления возможны незначительные задержки с поставкой отдельных запасных частей и других товаров в дилерскую сеть.

В Stellantis Украина отмечают, что работают над минимизацией влияния на работу дилеров и обслуживания клиентов. Компания также отмечает, что продолжает выполнять свои операционные обязательства и принимает необходимые меры для восстановления полноценных логистических процессов.

Stellantis Украина восстанавливает логистику