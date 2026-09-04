В Киеве поврежден центральный состав запчастей Stellantis Украина

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Состав запчастей Stellantis Украина пострадал от российского дрона
В компании сообщили, что центральный состав запасных частей в Киеве получил повреждения вследствие прямого попадания российского ударного беспилотника. Все сотрудники склада находились в безопасности, поэтому ни один человек не пострадал.
Stellantis Украина прилагает усилия для скорейшего возвращения к полноценной работе.
Возможны задержки с поставкой запчастей
Из-за повреждения склада в период восстановления возможны незначительные задержки с поставкой отдельных запасных частей и других товаров в дилерскую сеть.
В Stellantis Украина отмечают, что работают над минимизацией влияния на работу дилеров и обслуживания клиентов. Компания также отмечает, что продолжает выполнять свои операционные обязательства и принимает необходимые меры для восстановления полноценных логистических процессов.
Stellantis Украина восстанавливает логистику
- Сроки полного возобновления работы центрального состава компания пока не уточняет.
- Основной задачей является скорейшее возобновление поставок запасных частей и стабильной работы дилерской сети.
- Stellantis Украина поблагодарила своих работников, дилеров и партнеров за поддержку, понимание и оперативное взаимодействие в период восстановления.