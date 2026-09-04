У Києві пошкоджено центральний склад запчастин Stellantis Україна

У компанії повідомили, що центральний склад запасних частин у Києві зазнав пошкоджень унаслідок прямого влучання російського ударного безпілотника. Усі співробітники складу перебували у безпеці, тож жодна людина не постраждала.

Stellantis Україна докладає зусиль для якнайшвидшого повернення до повноцінної роботи.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Можливі затримки з постачанням запчастин

Через пошкодження складу в період відновлення можливі незначні затримки з постачанням окремих запасних частин та інших товарів до дилерської мережі.

У Stellantis Україна зазначають, що працюють над мінімізацією впливу ситуації на роботу дилерів та обслуговування клієнтів. Компанія також наголошує, що продовжує виконувати свої операційні зобов'язання та вживає необхідних заходів для відновлення повноцінних логістичних процесів.

Stellantis Україна відновлює логістику