У Києві пошкоджено центральний склад запчастин Stellantis Україна

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Склад запчастин Stellantis Україна постраждав від російського дрона
У компанії повідомили, що центральний склад запасних частин у Києві зазнав пошкоджень унаслідок прямого влучання російського ударного безпілотника. Усі співробітники складу перебували у безпеці, тож жодна людина не постраждала.
Stellantis Україна докладає зусиль для якнайшвидшого повернення до повноцінної роботи.
Можливі затримки з постачанням запчастин
Через пошкодження складу в період відновлення можливі незначні затримки з постачанням окремих запасних частин та інших товарів до дилерської мережі.
У Stellantis Україна зазначають, що працюють над мінімізацією впливу ситуації на роботу дилерів та обслуговування клієнтів. Компанія також наголошує, що продовжує виконувати свої операційні зобов'язання та вживає необхідних заходів для відновлення повноцінних логістичних процесів.
Stellantis Україна відновлює логістику
- Терміни повного відновлення роботи центрального складу компанія наразі не уточнює.
- Основним завданням є якнайшвидше відновлення постачання запасних частин і стабільної роботи дилерської мережі.
- Stellantis Україна подякувала своїм працівникам, дилерам і партнерам за підтримку, розуміння та оперативну взаємодію в період відновлення.