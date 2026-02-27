В Киеве работники автомойки похитили из авто клиентки более миллиона гривен: что за деньги

С заявлением в Соломенское управление полиции обратилась жительница Киева. Женщина рассказала, что после визита на мойку обнаружила исчезновение из багажника значительной суммы средств – более миллиона гривен.

Об инциденте и очень быстрое разоблачение воров сообщила Национальная полиция Украины.

В укрытие с деньгами – оправдано, но с ними на мойку – рискованно

Как установило следствие, накануне во время ночной воздушной тревоги киевлянка взяла с собой все личные сбережения и находилась в автомобиле в паркинге. Впоследствии она оставила деньги в багажнике и отдала авто на обслуживание.

По данным полиции, к преступлению причастны двое работников мойки в возрасте 29 и 33 лет. При смене они заметили в багажнике средства и забрали 22 500 долларов (971 910 грн) и 1 700 евро (86 697 грн), которые поделили между собой.

Обогатились ребята на несколько часов, а сидеть будут – несколько лет. Фото: Нацполиция

Долго искать воров не пришлось

Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Большую часть похищенных денег правоохранителям удалось изъять и вернуть владелице, остальное подозреваемые успели потратить.

Им объявили подозрение по ч. 4 ст. 185 УК – кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.