У Києві працівники автомийки викрали з авто клієнтки понад мільйон гривень: що за гроші

Із заявою до Солом’янського управління поліції звернулася мешканка Києва. Жінка розповіла, що після візиту на мийку виявила зникнення з багажника значної суми коштів – быльше мільйона гривень.

Про інцидент і дуже швидке викриття злодіїв повідомила Національна поліція України.

Читайте також Попит на запасні колеса зростає: німецькі злодії це довели

В укриття з грошима – виправдано, але з ними на мийку – ризиковано

Як встановило слідство, напередодні під час нічної повітряної тривоги киянка взяла із собою всі особисті заощадження та перебувала в автомобілі в паркінгу. Згодом вона залишила гроші в багажнику й віддала авто на обслуговування.

За даними поліції, до злочину причетні двоє працівників мийки віком 29 і 33 роки. Під час зміни вони помітили в багажнику кошти та забрали 22 500 доларів (971 910 грн) та 1 700 євро (86 697 грн), які поділили між собою.

Збагатіли хлопці на кілька годин, а сидітимуть – кілька років. Фото: Нацполіція

Довго шукати злодіїв не довелося

Чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПК України. Більшу частину викрадених грошей правоохоронцям вдалося вилучити та повернути власниці, решту підозрювані встигли витратити.

Читайте також В Данії вкрали BMW та повішали на нього українські номерні знаки

Їм оголосили підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.