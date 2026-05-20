В МВД готовят масштабную реформу автошкол

Для общественного обсуждения в МВД опубликовали новый проект постановления, который может стать одной из важнейших реформ в сфере подготовки водителей за последние годы. Он уже активно обсуждается на Форуме автошкол Украины. Документ подготовил Главный сервисный центр МВД с учетом предложений представителей рынка и антикоррупционных инициатив.

Главная идея реформы - отказ от принципа коллективной ответственности автошкол за единичные нарушения отдельных работников. Вместо этого акцент делают на персональной ответственности преподавателей и инструкторов.

Автошколы больше не будут закрывать из-за единичных нарушений

Одним из ключевых нововведений станет изменение механизма лишения аккредитации. Если сейчас даже один факт нарушения может стать основанием для серьезных санкций против всей автошколы, то новая модель предусматривает накопительную систему.

Для приостановления аккредитации необходимо будет зафиксировать не менее 10 нарушений в течение 12 месяцев. Таким образом фискалы фактически разделяют добросовестные автошколы с единичными инцидентами и системные “фиктивные” заведения, которые массово манипулируют учебным процессом.

При этом специалисты будут нести персональную ответственность за ложные данные о проведении занятий. За фальсификацию практических уроков инструктор может потерять аттестат на один год.

Больше предохранителей от злоупотреблений

В проекте также заложили ряд механизмов, которые должны минимизировать возможности для злоупотреблений со стороны контролирующих органов.

Среди ключевых изменений:

Ошибки в базах пограничной службы о проведении занятий за рубежом можно будет опровергать документально.

Нарушения будут считаться по количеству учеников, а не отдельных занятий или часов.

Четко конкретизируются технические нарушения автомобилей для обучения - например, акцент только на отсутствии дублирующих педалей, а не формальных мелочах.

Для лишения аттестата инструктора вводится срок давности - два года с момента совершения нарушения.

Также увеличится срок административного обжалования решений о приостановлении аккредитации - с 10 рабочих дней до 30 календарных.

Аттестацию инструкторов и преподавателей упростят

Проект предусматривает существенное упрощение процедуры аттестации специалистов. Вместо нынешней системы “сначала документы - потом экзамены” планируют перейти к модели “сначала экзамены - потом оформление”. Фактически решение об аттестации после успешной сдачи тестов станет технической процедурой.

Также экзамены для аттестации можно будет сдавать в любом сервисном центре МВД независимо от места жительства.

Что изменится для учеников автошкол

Отдельные изменения коснутся и кандидатов в водители. После сдачи теоретического экзамена ученики будут получать отдельный документ, который позволит официально начать практическое обучение.

Кроме того, наконец планируют четко урегулировать срок действия "теории". Результат теоретического экзамена будет действовать в течение года именно для начала практической подготовки, а не для сдачи практического экзамена. Это должно убрать ситуации, когда кандидатов заставляли повторно сдавать теорию из-за формальных просрочек.

Если же автошкола потеряет аккредитацию, ученики смогут продолжить обучение в другом заведении без потери уже пройденных часов.

Почему эта реформа может стать переломной для рынка автошкол

Украинский рынок автошкол годами критиковали из-за чрезмерной зарегулированности, коррупционных рисков и коллективной ответственности, когда из-за действий одного работника фактически парализовалась работа всего заведения. Новый проект впервые на системном уровне пытается разделить случайные нарушения и организованные схемы.

Особенно важным выглядит переход к персональной ответственности инструкторов и преподавателей. Это может существенно уменьшить количество фиктивных занятий и манипуляций с реестрами, не создавая одновременно постоянного риска закрытия для добросовестных автошкол.

Еще один важный эффект - потенциальное оздоровление конкуренции на рынке. Крупные и легальные автошколы давно жаловались, что из-за чрезмерного давления и сложности процедур они оказываются в худших условиях, чем полулегальные структуры. Если реформа заработает именно в предложенном виде, рынок может постепенно перейти к более прозрачной и сервисной системе контроля.