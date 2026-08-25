В МВД сообщили, когда полицейские автомобили-фантомы вернутся на дороги

Патрульные автомобили-фантомы еще не приступили к работе, однако первые три машины должны выехать на дороги до конца августа. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Выговский в комментарии Новости.LIVE.

На первом этапе автомобили будут работать в Киеве и в Киевской области. Основным направлением для патрулирования станут автомобильные трассы.

Что будут фиксировать фантомы

Одной из главных задач таких экипажей станет автоматическая фиксация превышения скорости. При этом фантомы будут“ работать” в потоке обычных автомобилей без характерного оформления патрульной машины.

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По словам Выговского, запуск трех автомобилей – только начало проекта. МВД планирует постепенно увеличивать количество машин и расширять их присутствие на дорогах.

Таким образом, водителям следует учитывать, что контроль скорости будет производиться не только стационарными комплексами автофиксации. После запуска проекта нарушения смогут фиксировать и автомобили-фантомы, двигающиеся вместе с другими участниками дорожного движения.

Цель проекта, по словам министра, – не только привлечение нарушителей к ответственности, но повышение дисциплины водителей и культуры поведения на дорогах.

Напомним, что практика применения фантомов уже была. Это были новенькие серые Skoda Kodiaq на обычных номерах без опознавательных знаков. Таких автомобилей было четыре. О достижении по уменьшению смертности или аварийности на дорогах, которое произошло благодаря фантомам, полиция не сообщала.