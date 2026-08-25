У МВС повідомили, коли поліцейські автомобілі-фантоми повернуться на дороги

Патрульні автомобілі-фантоми ще не розпочали роботу, однак перші три машини мають виїхати на дороги до кінця серпня. Про це заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у коментарі Новини.LIVE.

На першому етапі автомобілі працюватимуть у Києві та Київській області. Основним напрямком для патрулювання стануть автомобільні траси.

Що фіксуватимуть фантоми

Одним із головних завдань таких екіпажів стане автоматична фіксація перевищення швидкості. При цьому фантоми будуть “працювати” в потоці звичайних автомобілів без характерного оформлення патрульної машини.

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За словами Вигівського, запуск трьох автомобілів – лише початок проекту. МВС планує поступово збільшувати кількість машин та розширювати їхню присутність на дорогах.

Таким чином, водіям варто враховувати, що контроль швидкості здійснюватиметься не лише стаціонарними комплексами автофіксації. Після запуску проекту порушення зможуть фіксувати й автомобілі-фантоми, які рухатимуться разом з іншими учасниками дорожнього руху.

Мета проекту, за словами міністра, — не лише притягнення порушників до відповідальності, а й підвищення дисципліни водіїв та культури поведінки на дорогах.

Нагадаємо, шо практика застосування фантомів вже була. Це були новенькі на той час сірі Skoda Kodiaq на звичайних номерах без розпізнавальних знаків. Таких автомобілів було чотири. Про досягнення зі зменшення смертності або аварійності на дорогах, яке відбулось завдяки фантомам, поліція не повідомляла.