В МВД уверяют, что онлайн-проверка авто через государственные реестры невозможна

Полноценная дистанционная проверка транспортного средства через государственные реестры не предусмотрена действующими в Украине правилами. Этой ситуацией часто пользуются мошенники.
Онлайн-проверка авто через государственные реестры невозможна

Онлайн-проверка авто

Стремление сэкономить при покупке автомобиля все чаще становится основой для мошеннических схем. Злоумышленники предлагают привлекательные цены, обещают "полную проверку по базам" и присылают якобы официальные документы. Впрочем, как отмечают в главный сервисный центр МВД, полноценная дистанционная проверка транспортного средства через государственные реестры пока не предусмотрена.

Любые выдержки, справки или PDF-файлы с "печатями" и "подписями", полученные по электронной почте или через мессенджеры, не гарантируют достоверности информации. Доступ к государственным реестрам имеют исключительно уполномоченные администраторы территориальных сервисных центров МВД с рабочего места и только в рабочее время. Каждый вход в систему фиксируется, а работники несут персональную ответственность за свои действия.

Как работает мошенническая схема

Чаще всего схема выглядит так:

  • Покупатель находит автомобиль по цене, ниже рыночной.
  • Продавец быстро выходит на связь и демонстрирует фото свидетельства о регистрации или других документов.
  • Для убедительности присылаются скан-копии "проверок" или ссылки на сайты, которые визуально копируют государственные порталы.

Ключевая проблема заключается в том, что часть информации - об арестах, залогах, кредитных обременениях или других ограничениях - не находится в открытом доступе. Поэтому даже обращение к сторонним "экспертам" не гарантирует полной юридической проверки.

Как минимизировать риски

Чтобы обезопасить себя при покупке транспортного средства, стоит придерживаться официальной процедуры переоформления. Это позволяет:

  • Получить достоверные данные из государственных реестров.
  • Убедиться в отсутствии арестов, залогов или других ограничений.
  • Проверить VIN-код и номер кузова.
  • Подтвердить законность происхождения автомобиля.
  • Провести официальную перерегистрацию на нового владельца.

В сервисных центрах МВД также осуществляется экспертное исследование транспортных средств. Специалисты проверяют подлинность идентификационных номеров и документов, что позволяет выявить подделку, изменение или уничтожение номеров агрегатов.

На что обратить особое внимание

Остерегайтесь сайтов с подозрительными вебадресами или тех, что только имитируют государственные порталы. Официальные ресурсы используют доменную зону gov.ua.

  • Не переводите средства до личного осмотра автомобиля.
  • Избегайте предоплат "для бронирования".
  • Проверяйте документы исключительно через официальные каналы.

Возможности для мошенников

Рост количества онлайн-объявлений и цифровых инструментов упростило поиск автомобиля, однако одновременно создало новые возможности для мошенников. Отсутствие полноценного дистанционного доступа к государственным реестрам означает, что любые "онлайн-справки" не могут считаться окончательным подтверждением юридической чистоты авто. Единственный безопасный путь - личная проверка и оформление сделки через Дія или официальные сервисные центры МВД.

