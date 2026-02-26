В МВД уверяют, что онлайн-проверка авто через государственные реестры невозможна

ФОТО: freepik.com|
Онлайн-проверка авто
Стремление сэкономить при покупке автомобиля все чаще становится основой для мошеннических схем. Злоумышленники предлагают привлекательные цены, обещают "полную проверку по базам" и присылают якобы официальные документы. Впрочем, как отмечают в главный сервисный центр МВД, полноценная дистанционная проверка транспортного средства через государственные реестры пока не предусмотрена.
Читайте также: В чем разница между государственной и временной регистрацией транспортных средств
Любые выдержки, справки или PDF-файлы с "печатями" и "подписями", полученные по электронной почте или через мессенджеры, не гарантируют достоверности информации. Доступ к государственным реестрам имеют исключительно уполномоченные администраторы территориальных сервисных центров МВД с рабочего места и только в рабочее время. Каждый вход в систему фиксируется, а работники несут персональную ответственность за свои действия.
Как работает мошенническая схема
Чаще всего схема выглядит так:
- Покупатель находит автомобиль по цене, ниже рыночной.
- Продавец быстро выходит на связь и демонстрирует фото свидетельства о регистрации или других документов.
- Для убедительности присылаются скан-копии "проверок" или ссылки на сайты, которые визуально копируют государственные порталы.
Ключевая проблема заключается в том, что часть информации - об арестах, залогах, кредитных обременениях или других ограничениях - не находится в открытом доступе. Поэтому даже обращение к сторонним "экспертам" не гарантирует полной юридической проверки.
Как минимизировать риски
Чтобы обезопасить себя при покупке транспортного средства, стоит придерживаться официальной процедуры переоформления. Это позволяет:
- Получить достоверные данные из государственных реестров.
- Убедиться в отсутствии арестов, залогов или других ограничений.
- Проверить VIN-код и номер кузова.
- Подтвердить законность происхождения автомобиля.
- Провести официальную перерегистрацию на нового владельца.
В сервисных центрах МВД также осуществляется экспертное исследование транспортных средств. Специалисты проверяют подлинность идентификационных номеров и документов, что позволяет выявить подделку, изменение или уничтожение номеров агрегатов.
Также интересно законны ли решетки на номерных знаках автомобиля
На что обратить особое внимание
Остерегайтесь сайтов с подозрительными вебадресами или тех, что только имитируют государственные порталы. Официальные ресурсы используют доменную зону gov.ua.
- Не переводите средства до личного осмотра автомобиля.
- Избегайте предоплат "для бронирования".
- Проверяйте документы исключительно через официальные каналы.
Возможности для мошенников
Рост количества онлайн-объявлений и цифровых инструментов упростило поиск автомобиля, однако одновременно создало новые возможности для мошенников. Отсутствие полноценного дистанционного доступа к государственным реестрам означает, что любые "онлайн-справки" не могут считаться окончательным подтверждением юридической чистоты авто. Единственный безопасный путь - личная проверка и оформление сделки через Дія или официальные сервисные центры МВД.