В МВД уверяют, что онлайн-проверка авто через государственные реестры невозможна

Стремление сэкономить при покупке автомобиля все чаще становится основой для мошеннических схем. Злоумышленники предлагают привлекательные цены, обещают "полную проверку по базам" и присылают якобы официальные документы. Впрочем, как отмечают в главный сервисный центр МВД, полноценная дистанционная проверка транспортного средства через государственные реестры пока не предусмотрена.

Любые выдержки, справки или PDF-файлы с "печатями" и "подписями", полученные по электронной почте или через мессенджеры, не гарантируют достоверности информации. Доступ к государственным реестрам имеют исключительно уполномоченные администраторы территориальных сервисных центров МВД с рабочего места и только в рабочее время. Каждый вход в систему фиксируется, а работники несут персональную ответственность за свои действия.

Как работает мошенническая схема

Чаще всего схема выглядит так:

Покупатель находит автомобиль по цене, ниже рыночной.

Продавец быстро выходит на связь и демонстрирует фото свидетельства о регистрации или других документов.

Для убедительности присылаются скан-копии "проверок" или ссылки на сайты, которые визуально копируют государственные порталы.

Ключевая проблема заключается в том, что часть информации - об арестах, залогах, кредитных обременениях или других ограничениях - не находится в открытом доступе. Поэтому даже обращение к сторонним "экспертам" не гарантирует полной юридической проверки.

Как минимизировать риски

Чтобы обезопасить себя при покупке транспортного средства, стоит придерживаться официальной процедуры переоформления. Это позволяет:

Получить достоверные данные из государственных реестров.

Убедиться в отсутствии арестов, залогов или других ограничений.

Проверить VIN-код и номер кузова.

Подтвердить законность происхождения автомобиля.

Провести официальную перерегистрацию на нового владельца.

В сервисных центрах МВД также осуществляется экспертное исследование транспортных средств. Специалисты проверяют подлинность идентификационных номеров и документов, что позволяет выявить подделку, изменение или уничтожение номеров агрегатов.

На что обратить особое внимание

Остерегайтесь сайтов с подозрительными вебадресами или тех, что только имитируют государственные порталы. Официальные ресурсы используют доменную зону gov.ua.

Не переводите средства до личного осмотра автомобиля.

Избегайте предоплат "для бронирования".

Проверяйте документы исключительно через официальные каналы.

Возможности для мошенников

Рост количества онлайн-объявлений и цифровых инструментов упростило поиск автомобиля, однако одновременно создало новые возможности для мошенников. Отсутствие полноценного дистанционного доступа к государственным реестрам означает, что любые "онлайн-справки" не могут считаться окончательным подтверждением юридической чистоты авто. Единственный безопасный путь - личная проверка и оформление сделки через Дія или официальные сервисные центры МВД.