В МВС запевняють, що онлайн-перевірка авто через державні реєстри неможлива

Прагнення зекономити під час купівлі автомобіля дедалі частіше стає підґрунтям для шахрайських схем. Зловмисники пропонують привабливі ціни, обіцяють «повну перевірку по базах» та надсилають нібито офіційні документи. Втім, як наголошують у головний сервісний центр МВС, повноцінна дистанційна перевірка транспортного засобу через державні реєстри наразі не передбачена.

Будь-які витяги, довідки або PDF-файли з «печатками» і «підписами», отримані електронною поштою чи через месенджери, не гарантують достовірності інформації. Доступ до державних реєстрів мають виключно уповноважені адміністратори територіальних сервісних центрів МВС із робочого місця та лише в робочий час. Кожен вхід до системи фіксується, а працівники несуть персональну відповідальність за свої дії.

Як працює шахрайська схема

Найчастіше схема виглядає так:

Покупець знаходить автомобіль за ціною, нижчою за ринкову.

Продавець швидко виходить на зв’язок і демонструє фото свідоцтва про реєстрацію або інших документів.

Для переконливості надсилаються скан-копії «перевірок» або посилання на сайти, які візуально копіюють державні портали.

Ключова проблема полягає в тому, що частина інформації — про арешти, застави, кредитні обтяження чи інші обмеження — не перебуває у відкритому доступі. Тому навіть звернення до сторонніх «експертів» не гарантує повної юридичної перевірки.

Як мінімізувати ризики

Щоб убезпечити себе під час купівлі транспортного засобу, варто дотримуватися офіційної процедури переоформлення. Це дозволяє:

Отримати достовірні дані з державних реєстрів.

Переконатися у відсутності арештів, застав або інших обмежень.

Перевірити VIN-код і номер кузова.

Підтвердити законність походження автомобіля.

Провести офіційну перереєстрацію на нового власника.

У сервісних центрах МВС також здійснюється експертне дослідження транспортних засобів. Фахівці перевіряють автентичність ідентифікаційних номерів та документів, що дає змогу виявити підроблення, зміну або знищення номерів агрегатів.

На що звернути особливу увагу

Остерігайтеся сайтів із підозрілими вебадресами або тих, що лише імітують державні портали. Офіційні ресурси використовують доменну зону gov.ua.

Не переказуйте кошти до особистого огляду автомобіля.

Уникайте передоплат «для бронювання».

Перевіряйте документи виключно через офіційні канали.

Можливості для шахраїв

Зростання кількості онлайн-оголошень та цифрових інструментів спростило пошук автомобіля, однак водночас створило нові можливості для шахраїв. Відсутність повноцінного дистанційного доступу до державних реєстрів означає, що будь-які «онлайн-довідки» не можуть вважатися остаточним підтвердженням юридичної чистоти авто. Єдиний безпечний шлях — особиста перевірка та оформлення угоди через Дія або офіційні сервісні центри МВС.