В Николаеве пассажиры все меньше покупают билеты за 10 гривен на проезд троллейбусами

Отмечается, что троллейбусы КП "Николаевэлектротранс" с начала года перевезли более 2 млн пассажиров. Такой подсчет определяют специальные датчики, установленные в троллейбусах марок "Днепр" и PTS.

Как на днях сообщила на своем сайте мэрия, система подсчета работает без персонификации и фиксирует только количество входов и выходов пассажиров.

QR-код собирает все больше денег

В то же время озвучена восходящая статистика безналичной оплаты проезда пассажирами. Она в электротранспорте за последние три года выросла в два с половиной раза.



Безналичные платежи за проезд:

февраль 2024 года – 74 тысячи оплат;

февраль 2025 года – 166 тысяч оплат;

февраль 2026 года – 186 тысяч оплат.

Кстати, показатель февраля существенно превзошел январский результат. В первый месяц года, который был на три дня длиннее февраля, было оплачено более 155 тысяч поездок с помощью единого QR-кода, работающего с карточками любого банка.

Вчера, 8 марта, в электротранспорте коммунального хозяйства пассажирки всех возрастных категорий были в центре внимания перевозчика. Фото: Николаевэлектротранс

Такой способ оплаты позволяет не только удобно пользоваться транспортом, но и экономить.



Чем перевозчик "купил" пассажира

Пассажиры все чаще выбирают электронный билет из-за его очевидных преимуществ: скорость, удобство и экономия.

"Билет, приобретенный у водителя, стоит 10 гривен, тогда как при оплате через QR-код – 8 гривен. К тому же электронный билет в течение 90 мин дает возможность осуществлять неограниченное количество пересадок между всеми трамваями и троллейбусами города, чего не предусматривает бумажный", – отметил директор Юрий Сметана.

Маршрут туда, куда троллейбус не ездил

Вскоре количество поездок по безналу должно вырасти, поскольку предприятие готовится запустить новый троллейбусный маршрут. На днях здесь осуществили технический выезд (см. видео внизу) по направлению, который в перспективе соединит Железнодорожный вокзал (Николаев-Грузовой) с улицей Казарского.

С фото и видео видно, что это будет комбинированный маршрут, поскольку на части пути отсутствует контактная сеть и троллейбусы будут преодолевать остаток маршрута на аккумуляторах. Современные троллейбусы PTS завода "Политехносервис" из Броваров на такой вид эксплуатации рассчитаны, могут преодолевать на питании от батареи 20 километров.

Броварские 12,2-метровые машины PTS с салоном на 77 пассажиров (33 сидячих) могут преодолевать 20 километров на аккумуляторах. Фото: Николаевэлектротранс

Пока маршрут хронометрируют

Специалисты предприятия во время технических тестовых выездов проверяли запас автономного хода троллейбусов, определяли заезды на остановки и места разворотов транспорта.

"Отдельно фиксировался хронометраж движения между остановками, чтобы сформировать корректный график. Параллельно прорабатываем и другие организационные и технические вопросы, которые являются обязательными для начала работы на маршруте", – отметил Юрий Сметана.

После завершения всех подготовительных процедур вопрос будет вынесен на рассмотрение Исполнительного комитета Николаевского городского совета для принятия решения об утверждении нового маршрута.