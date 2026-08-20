В Одессе заметили "бюджетный парктроник" в виде противотанковой мины

Фото необычного автомобиля распространяют в соцсетях с шуткой, что такой аксессуар "идеально помогает удерживать дистанцию". Судя по изображению, речь идет именно о декоративном предмете или муляже, однако достоверной информации о его происхождении нет.

Электроника здесь явно излишняя

Обычный парктроник работает с помощью ультразвуковых датчиков, которые определяют расстояние до помехи и предупреждают водителя звуковым сигналом. На современных автомобилях часто добавляются камеры кругового обзора и автоматические системы парковки.

Одесский вариант работает по совсем другому принципу: увидев такой предмет на машине впереди, водитель вряд ли захочет проверять расстояние до бампера с точностью до сантиметра.

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Подобные автомобильные шутки иногда превращаются в настоящие интернет-хиты. Авто24, например, рассказывал о Lada в США с номерным знаком с очень недвусмысленным посланием.

Но настоящие боеприпасы шуток не любят

В то же время внешность такого аксессуара может вызвать отнюдь не юмористическую реакцию у других водителей или правоохранителей. Если предмет действительно напоминает боеприпас, издалека невозможно определить, является ли он безопасным муляжем.

Потому повторять подобный эксперимент с предметами неизвестного происхождения точно не стоит. Во время войны какие-либо подозрительные боеприпасы или предметы, похожие на них, нужно воспринимать серьезно и не затрагивать самостоятельно.

А вот как интернет-шутка одесский "парктроник" свою функцию уже выполнил: дистанцию он, похоже, обеспечивает еще до того, как автомобиль успевает включить заднюю передачу.