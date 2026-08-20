В Одесі помітили "бюджетний парктронік" у вигляді протитанкової міни

Фото незвичайного автомобіля поширюють у соцмережах із жартом, що такий аксесуар "ідеально допомагає тримати дистанцію". Судячи із зображення, йдеться саме про декоративний предмет або муляж, однак достовірної інформації про його походження немає.

Електроніка тут явно зайва

Звичайний парктронік працює за допомогою ультразвукових датчиків, які визначають відстань до перешкоди та попереджають водія звуковим сигналом. На сучасних автомобілях до них часто додаються камери кругового огляду та автоматичні системи паркування.

Одеський варіант працює за зовсім іншим принципом: побачивши такий предмет на машині попереду, водій навряд чи захоче перевіряти відстань до бампера з точністю до сантиметра.

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Подібні автомобільні жарти час від часу перетворюються на справжні інтернет-хіти. Авто24, наприклад, розповідав про Lada у США з номерним знаком із дуже недвозначним посланням.

Але справжні боєприпаси жартів не люблять

Водночас зовнішність такого аксесуара може викликати зовсім не гумористичну реакцію в інших водіїв або правоохоронців. Якщо предмет справді нагадує боєприпас, здалеку неможливо визначити, чи є він безпечним муляжем.

Тому повторювати подібний експеримент із предметами невідомого походження точно не варто. Під час війни будь-які підозрілі боєприпаси або предмети, схожі на них, потрібно сприймати серйозно і не торкатися самостійно.

А от як інтернет-жарт одеський "парктронік" свою функцію вже виконав: дистанцію він, схоже, забезпечує ще до того, як автомобіль встигає ввімкнути задню передачу.