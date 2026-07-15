В Одесской области выявили семь нелегальных АЗС без лицензий

Главное управление ГНС в Одесской области сообщило об обнаружении семи нелегальных точек продажи топлива, которые работали без необходимых лицензий. Об этом пишет enkorr.ua.

Работали несмотря на отказ в выдаче лицензий

Как отмечают в налоговой службе, нелегальные АЗС были выявлены в ходе мониторинга объектов, владельцам которых ранее отказали в выдаче лицензий из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства.

Несмотря на это, предприниматели начали или продолжили продажу топлива.

Продавцы не смогли подтвердить законность своей деятельности

Во время проверок сотрудники АЗС не предоставили документов, подтверждающих законность ведения деятельности. Также они отказались сообщать, от имени какого субъекта хозяйствования осуществлялась торговля топливом.

Для установления организаторов незаконного бизнеса и документирования нарушений к проверкам привлекли сотрудников Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В ГНС напомнили об ответственности

В налоговой отмечают, что реализация топлива без лицензии нарушает требования законодательства, способствует развитию теневого рынка, сокращает налоговые поступления в бюджет и создает неравные условия конкуренции для легальных операторов топливного рынка.

В ведомстве заявили, что и в дальнейшем будут контролировать деятельность объектов, которым было отказано в выдаче лицензий, а в случае выявления незаконной торговли будут проводить совместные проверки вместе с правоохранительными органами.

Также в ГНС напомнили о возможности сообщать о фактах нелегальной деятельности через электронный сервис “TAX Control”, который позволяет отправлять обращения непосредственно со смартфона.