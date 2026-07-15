На Одещині виявили сім нелегальних АЗС без ліцензій

Головне управління ДПС в Одеській області повідомило про виявлення семи нелегальних точок продажу пального, які працювали без необхідних ліцензій. Про це пише enkorr.ua.

Працювали попри відмову у видачі ліцензій

Як зазначають у податковій службі, нелегальні АЗС були виявлені під час моніторингу об'єктів, власникам яких раніше відмовили у видачі ліцензій через невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

Попри це, підприємці розпочали або продовжили продаж пального.

Продавці не змогли підтвердити законність роботи

Під час перевірок працівники АЗС не надали документів, які підтверджували б законність здійснення діяльності. Також вони відмовилися повідомляти, від імені якого суб'єкта господарювання здійснювалася торгівля пальним.

Для встановлення організаторів незаконного бізнесу та документування порушень до перевірок залучили співробітників Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У ДПС нагадали про відповідальність

У податковій наголошують, що реалізація пального без ліцензії порушує вимоги законодавства, сприяє розвитку тіньового ринку, зменшує податкові надходження до бюджету та створює нерівні умови конкуренції для легальних операторів паливного ринку.

У відомстві заявили, що й надалі контролюватимуть діяльність об'єктів, яким було відмовлено у видачі ліцензій, а у разі виявлення незаконної торгівлі проводитимуть спільні перевірки разом із правоохоронними органами.

Також у ДПС нагадали про можливість повідомляти про факти нелегальної діяльності через електронний сервіс “TAX Control”, який дозволяє надсилати звернення безпосередньо зі смартфона.