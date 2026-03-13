Одеська область позбулася шести нелегальних автозаправок: вказуємо локацію

Власники автозаправок розгорнули продаж бензину та дизеля без відповідних процедур реєстрації. Вони не мали на таку діяльність ліцензій, реєстрації підприємства.

Для роздрібної торгівлі вони оптом купували пальне невідомого походження за значно нижчими цінами, але продавали за ринковими. Про це повідомляє пресслужба ТУ БЕБ Одещини.

Вказуємо локації

Діячі нелегального бізнесу продавали бензин в Одесі та області. Вони самовільно встановили автозаправне обладнання, цистерни для зберігання пального та паливороздавальні колонки на придорожніх територіях.

Незаконні АЗС з продажу пального сумнівної якості та невідомого виробництва працювали у селищах Затока, Доброслав, місті Вилкове, а також в Одесі на вулиці Ціолковського та в районі промислового ринку "7 км".

Що показав санкціонований обшук

"Детективи провели санкціоновані обшуки за всіма адресами, де вилучили майже 70 тонн пально-мастильних матеріалів, а саме: дизельне пальне, бензин, скраплений газ, паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальних АЗС. Загальна вартість вилученого сягнула 9,7 мільйона гривень, – зазначив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Після незначного покарання у суді власники АЗС зазвичай відновлюються у нелегальному бізнесі, через що обладнання доводиться вилучати й демонтовувати повністю. Фото: БЕБ Одещини

Далі буде

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також канали постачання та реалізації підакцизних товарів.

Нагадаємо, це не перше велике викриття таких точок продажу. Нещодавно БЕБ демонтувало ще 9 АЗС на Одещині, де нелегально продавали фальсифіковане пальне (див. відео нижче).