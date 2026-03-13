Одесская область избавилась от шести нелегальных автозаправок: указываем локацию

Владельцы автозаправок развернули продажу бензина и дизеля без соответствующих процедур регистрации. Они не имели на такую деятельность лицензий, регистрации предприятия.

Для розничной торговли они оптом покупали топливо неизвестного происхождения по более низким ценам, но продавали по рыночным. Об этом сообщает пресс-служба ТУ БЭБ Одесской области.

Указываем локации

Деятели нелегального бизнеса продавали бензин в Одессе и области. Они самовольно установили автозаправочное оборудование, цистерны для хранения горючего и топливораздаточные колонки на придорожных территориях.

Незаконные АЗС по продаже топлива сомнительного качества и неизвестного производства работали в поселках Затока, Доброслав, городе Вилково, а также в Одессе на улице Циолковского и в районе промышленного рынка "7 км".

Что показал санкционированный обыск

"Детективы провели санкционированные обыски по всем адресам, где изъяли почти 70 тонн горюче-смазочных материалов, а именно: дизельное топливо, бензин, сжиженный газ, топливораздаточные колонки, резервуары, оборудование и сооружения, которые использовались для функционирования нелегальных АЗС. Общая стоимость изъятого составила 9,7 млн грн, – отметил руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян

После незначительного наказания в суде владельцы АЗС обычно восстанавливаются в нелегальном бизнесе, из-за чего оборудование приходится изымать и демонтировать полностью. Фото: БЭБ Одесской области

Дальше будет

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, а также каналы поставки и реализации подакцизных товаров.

Напомним, это не первое крупное разоблачение таких точек продажи. Недавно БЭБ демонтировало еще 9 АЗС в Одесской области, где нелегально продавали фальсифицированное топливо (см. видео ниже).