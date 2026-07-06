І знову незаконні АЗС на Одещині: ось куди детективи злили конфісковане пальне

Як встановили детективи Бюро економічної безпеки Одещини, чоловік упродовж 2024 року закуповував пальне невідомого походження за цінами, значно нижчими за ринкові. При цьому він не був зареєстрований як підприємець і не мав необхідних дозвільних документів для торгівлі пальним.

Однак це не заважало йому бензин і дизель реалізовувати через незаконно облаштовані автозаправні пункти у Біляївці та Теплодарі.

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До схеми залучили спільника

Для збільшення обсягів продажу організатор залучив до незаконного бізнесу ще одного учасника. Матеріали щодо нього наразі розглядаються судом в окремому провадженні.

Правоохоронці провели понад 20 санкціонованих обшуків. У результаті вилучили 65,7 тонни пального, 31 резервуар, паливороздавальні колонки, пересувну автозаправну станцію та інше обладнання.

Загальна вартість вилученого дорого майна разом з пальним перевищує 13,5 млн гривень. Фото: БЕБ Одещини

Частину конфіскованого пального отримали військові

За рішенням суду частину вилучених паливно-мастильних матеріалів вартістю понад 762 тис. грн передали на потреби Збройних Сил України.

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Організатора незаконного бізнесу суд визнав винним у незаконному виготовленні та збуті пального й призначив покарання у вигляді штрафу.

Крапку ставити рано

Оскільки в українському правовому полі покарання за таки незаконні дії надто м'які, то у редакції Авто24 прогнозують можливе відновлення фігурантом справи такої діяльності.

Подібне уже неодноразово бувало, у т.ч. в Одеській області, про що ми писали на початку червня у публікації "В Одесі до суду передали справу 24-річної власниці АЗС-фантома: її автозаправка має схильність до реінкарнації".

Нелегальні АЗС закривають, демонтують, вивозять обладнання, а через якийсь час після суду там ті самі власники знову відкривають автозаправку. Колаж: Валентин Ожго, Авто24