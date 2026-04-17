На узбіччях доріг Одещини роками працювала тіньова мережа заправок: чим це все закінчиться

У ході досудового розслідування було з'ясовано, що житель Березівського району налагодив роботу кількох нелегальних АЗС без ліцензій і реєстрації бізнесу. Про це йдеться у релізі територіального управління Бюро економічно безпеки.

Детективи задокументували, що чоловік закуповував пальне невідомого походження за заниженими цінами та продавав його через самовільно встановлені заправні пункти.

Де працювали нелегальні заправки

Заправне обладнання, резервуари та колонки розміщували просто на придорожніх територіях. З траси – рукою подати. Це були зручні для продажу місця.

Підпільні АЗС діяли одразу в кількох населених пунктах:

місто Березівка;

місто Арциз;

селище Доброслав;

селище Бессарабське;

село Буялик .

Масштаби схеми

Усі нелегальні АЗС демонтовано. Загальна вартість вилученого майна становить 5,6 млн грн. На нього накладено арешт для відшкодування збитків державі.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

майже 30 тонн пального (дизель, бензин, скраплений газ);

паливороздавальні колонки;

резервуари та допоміжне обладнання.

Що загрожує фігуранту

Чоловіку оголошено підозру за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконний обіг підакцизних товарів). Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Ця стаття спрямована на боротьбу з контрафактом та нелегальним обігом підакцизної продукції. Загалом, ч. 1 передбачає м'які заходи, зазвичай це штраф у розмірі 5-10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-170 тис. грн) із конфіскацією та знищенням незаконної продукції.

За який час можна "відбити" суму штрафу

Тут сталої величини немає. Однак моніторинг Авто24 показав, що станом на квітень 2026 року невелика приватна АЗС на трасі в Україні в середньому може продавати пального на суму від 140 000 до 350 000 гривень за добу.

Однак цей показник сильно залежить від трафіка, оскільки інтенсивність руху на конкретній ділянці дороги є основним чинником виторгу.

Не слід забувати про сезонні піки

Стосовно Одещини, то цей регіон у більшому виграші, ніж скажімо, Житомирщина чи Хмельниччина. Якщо така автозаправка стоїть десь на дорозі з північного напрямку на південь, то в сезон літнього відпочинку на тамтешні АЗС не встигають підвозити пальне.

Оскільки, українська судова система доволі лояльна до кримінальних проваджень щодо незаконного бізнесу з пальним, у тому числі контрафактним, то спритні ділки навіть після подібних судових ухвал відновлюють свій нелегальний бізнес. Як з'ясувала редакція Авто24 у ТУ БЕБ Одещини, там такі приклади вже фіксувалися.

Тут і без коментарів позиція Щуки зрозуміла. Колаж: Валентин Ожго, Авто24