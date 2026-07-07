В пакете гуманитарной помощью для фронта вновь появились армейские BL105

Передачу техники подразделениям, выполняющим задачи непосредственно на линии боевого столкновения, организовал экс-президент Украины Петр Порошенко. Напомним, два года назад он заключил контракт с производителем этих машин ООО "ТДС Укрспецтехника" практически весь годовой объем экскаваторов-погрузчиков.

Всю заказанную технику он выкупил и передал воинским подразделениям. О нынешнем очередном транше этой спецтехники говорится в кратком сообщении на странице в Facebook недавнего главы страны.

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Кто получил спецтехнику

По целевому назначению экскаваторы-погрузчики получили 5-я штурмовая, 43-я механизированная, 152-я егерская, 54-я и 147-я артиллерийские, 56-я мотопехотная, 68-я аэромобильная бригада, 4-й штурмовой полк Ranger, 21-й центр берегового наблюдения ВМС и 121-я бригада территориальной обороны.

По словам дарителя, именно инженерная техника сегодня является одним из самых дефицитных ресурсов на фронте, ведь она используется для строительства фортификационных сооружений, обустройства укрытий, эвакуационных маршрутов и других инженерных работ, которые напрямую влияют на безопасность военных.

Кратко о BL105

Экскаваторы-погрузчики BL105, которые выпускает ООО "ТДС Укрспецтехника", не нуждаются в рекламе ни в гражданском секторе, ни в армейском. Как и в предыдущие разы, в войска отправлены машины в армейской ливрее – темно-зеленый матовый цвет.

Фронт нуждается не только в танках, бронетранспортерах или пикапах, но и в такой инженерной технике – вся оборонительная фортификация держится на них. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Модель оснащена 135-сильным двигателем, полным приводом и полноуправляемым шасси с одинаковыми колесами размером 16,9-28 на обеих осях.

Главной особенностью BL105 является наличие нескольких режимов управления. Машина может работать в традиционном режиме с поворотом передних колес, с синхронным поворотом передних и задних колес, а также в режиме “крабового хода”, что позволяет двигаться по диагонали. Это значительно облегчает работу в ограниченном пространстве и на сложном рельефе.

Экскаватор оснащен телескопической стрелой с дополнительными гидровыводами для гидромолота, многофункциональным фронтальным ковшом "шесть в одном", быстросменными креплениями навесного оборудования, гидроусилителем руля и системой управления на джойстиках.

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Копает, бульдозерит и работает как кран

Благодаря фронтальному ковшу объемом 1,25 куб. м и экскаваторному ковшу объемом 0,3 куб. м машина может выполнять широкий спектр работ – от рытья окопов и котлованов до перемещения грунта, строительных материалов и обустройства фортификационных сооружений.

Помимо экскавационных и бульдозерных работ, это еще и своеобразный кран, что в условиях фронтового или прифронтового строительства очень важно. Он может работать с грузами в крановом режиме как задней, так и фронтальной навеской. Такие возможности делают подобную технику очень востребованной в современной войне.