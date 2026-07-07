У пакетах допомоги фронту знову з'явилися армійські BL105

Передачу техніки для підрозділів, які виконують завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення, організував експрезидент України Петро Порошенко. Нагадаємо, позаторік він законтрактував у виробника цих машин ТОВ "ТДС Укрспецтехніка" практично увесь річний обсяг екскаваторів-навантажувачів.

Усю замовлену техніку викупив та передав до військових підрозділів. Про нинішній черговий транш цієї спецтехніки йдеться у короткому повідомленні на ФБ-сторінці недавнього очільника країни.

Читайте також У Броварах в придбанні спецтехніки встановили рекорд

Хто отримав спецтехніку

За цільовим спрямуванням екскаватори-навантажувачі отримали 5-та штурмова, 43-тя механізована, 152-га єгерська, 54-та та 147-ма артилерійські, 56-та мотопіхотна, 68-ма аеромобільна бригади, 4-й штурмовий полк Ranger, 21-й центр берегового спостереження ВМС та 121-ша бригада територіальної оборони.

За словами дарувальника, саме інженерна техніка сьогодні є одним із найдефіцитніших ресурсів на фронті, адже використовується для будівництва фортифікацій, облаштування укриттів, евакуаційних маршрутів та інших інженерних робіт, що безпосередньо впливають на безпеку військових.

Коротко про BL105

Екскаватори-навантажувачі BL105, які випускає ТОВ "ТДС Укрспецтехніка" реклами не потребують ні в цивільному секторі, ні в армійському. Як і в попередні рази, у війська відправлено машини в армійській лівреї - темно-зелений матовий колір.

Фронт потребує не тільки танків, бронетранспортерів чи пікапів, але й такої інженерної техніки – уся оборонна фортифікація тримається на них. Фото: пресслужба Петра Порошенка

Модель оснащена 135-сильним двигуном, повним приводом та повнокерованим шасі з однаковими колесами в розмірності 16.9-28 на обох осях.

Головною особливістю BL105 є кілька режимів керування. Машина може працювати у традиційному режимі з поворотом передніх коліс, із синхронним поворотом передніх і задніх коліс, а також у режимі "крабового ходу", що дозволяє рухатися діагоналлю. Це значно полегшує роботу в обмеженому просторі та на складному рельєфі.

Екскаватор обладнаний телескопічною стрілою з додатковими гідровиводами під гідромолот, багатофункціональним фронтальним ковшем “шість в одному”, швидкозмінними кріпленнями навісного обладнання, гідропідсилювачем керма та системою керування на джойстиках.

Читайте також Українські екскаватори на мільйон доларів відправляються у прифронтові зони

Копає, бульдозерує і при потребі працює як кран

Завдяки фронтальному ковшу об'ємом 1,25 куб. м і екскаваторному ковшу на 0,3 куб. м машина може виконувати широкий спектр робіт – від риття окопів і котлованів до переміщення ґрунту, будівельних матеріалів та облаштування фортифікаційних споруд.

Окрім екскаваційних та бульдозерних робіт, це ще й своєрідний кран, що в умовах фронтового чи прифронтового будівництва дуже важливою. Він може працювати з вантажами в крановому операційному режимі як задньою, так фронтальною навіскою. Такі можливості роблять подібну техніку дуже потрібною у сучасній війні.