В полиции рассказали привила поездок на персональном электротранспорте

Сегодня гироскутеры, гироборды, сигвеи, моноколеса и электросамокаты все чаще можно увидеть на улицах украинских городов. Такой транспорт стал популярным благодаря удобству и мобильности. Кроме того, для управления персональным электротранспортом не нужно иметь водительское удостоверение, страховку, номера и другие водительские документы.

В то же время в Патрульная полиция Украины напоминают: независимо от вида транспорта, все участники дорожного движения должны соблюдать Правила дорожного движения Украины.

Придерживайтесь правил дорожного движения

Перед использованием электротранспорта важно ознакомиться с правилами дорожного движения. Если вы двигаетесь по проезжей части, ориентируйтесь на дорожные знаки и сигналы светофора и придерживайтесь правил, которые применяются к велосипедистам.

Используйте защитную экипировку

Для уменьшения риска травм во время падений рекомендуется использовать защитное снаряжение. Прежде всего это шлем, а также наколенники, налокотники и защитные перчатки. Если транспорт быстрый – есть смысл использовать мотоциклетную экипировку.

Обращайте внимание на состояние дороги

Качество дорожного покрытия может существенно влиять на управление электротранспортом. Во время движения следует быть особенно внимательными на неровных участках дороги и при проезде луж, под которыми могут быть ямы или другие препятствия.

Держите безопасную дистанцию

На длину тормозного пути влияют погодные условия и тип дорожного покрытия. Поэтому во время движения необходимо держать дистанцию до других участников дорожного движения, особенно на мокрой или скользкой дороге.

Будьте заметными на дороге

Для повышения безопасности следует использовать яркую одежду или элементы со светоотражающими вставками. Это поможет другим участникам дорожного движения вовремя заметить вас в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Не управляйте транспортом в состоянии опьянения

Правила дорожного движения запрещают управлять любым транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это правило распространяется и на персональный электротранспорт.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сделать поездки на электросамокатах, гироскутерах и других видах персонального электротранспорта безопасными для всех участников дорожного движения.