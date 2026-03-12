У поліції розповіли привила поїздок на персональному електротранспорті

Сьогодні гіроскутери, гіроборди, сігвеї, моноколеса та електросамокати дедалі частіше можна побачити на вулицях українських міст. Такий транспорт став популярним завдяки зручності та мобільності. Крім того, для керування персональним електротранспортом не потрібно мати посвідчення водія, страховку, номери та інші водійські документи.

Водночас у Патрульна поліція України нагадують: незалежно від виду транспорту, усі учасники дорожнього руху повинні дотримуватися Правила дорожнього руху України.

Дотримуйтеся правил дорожнього руху

Перед використанням електротранспорту важливо ознайомитися з правилами дорожнього руху. Якщо ви рухаєтеся проїзною частиною, орієнтуйтеся на дорожні знаки та сигнали світлофора і дотримуйтеся правил, які застосовуються до велосипедистів.

Використовуйте захисне екіпірування

Для зменшення ризику травм під час падінь рекомендується використовувати захисне спорядження. Насамперед це шолом, а також наколінники, налокітники та захисні рукавички. Якщо транспорт швидкий – є сенс використовувати мотоциклетну екіпіровку.

Звертайте увагу на стан дороги

Якість дорожнього покриття може суттєво впливати на керування електротранспортом. Під час руху варто бути особливо уважними на нерівних ділянках дороги та під час проїзду калюж, під якими можуть бути ями або інші перешкоди.

Тримайте безпечну дистанцію

На довжину гальмівного шляху впливають погодні умови та тип дорожнього покриття. Тому під час руху необхідно тримати дистанцію до інших учасників дорожнього руху, особливо на мокрій або слизькій дорозі.

Будьте помітними на дорозі

Для підвищення безпеки варто використовувати яскравий одяг або елементи зі світловідбивними вставками. Це допоможе іншим учасникам дорожнього руху вчасно помітити вас у темну пору доби або за умов поганої видимості.

Не керуйте транспортом у стані сп’яніння

Правила дорожнього руху забороняють керувати будь-яким транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Це правило поширюється і на персональний електротранспорт.

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе зробити поїздки на електросамокатах, гіроскутерах та інших видах персонального електротранспорту безпечнішими для всіх учасників дорожнього руху.