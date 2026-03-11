Где и насколько подорожал проезд по польским дорогам

Хозяин дороги в лице частного оператора Autostrada Wielkopolska, собственность которого недавно путем купли-продажи перешла к французской компании, добавила в тариф примерно десяток злотых к каждому из трех участков.

Как пишет 40ton.net, в объяснениях нового владельца по введенному тарифу ничего нового не произошло – классика жанра. Оператор ссылается на высокие эксплуатационные расходы, связанные с содержанием дорог, и недавно завершенным расширением вблизи Познани.

Куда пойдут деньги

Просторные комментарии владельцев дороги указывают на грандиозные качественные изменения, мол, дополнительные средства будут потрачены на расширение электронной системы взимания платы за проезд, которая вскоре охватит последний, отсутствующий участок между Познанью и Свецком.

Компания указывает на инфляцию в несколько процентов. Это также повлекло повышение платы за проезд, что вступило в силу в среду, 11 марта 2026, в 6:00 утра.

Локация действия новых тарифов

Изменение стоимости проезда цены традиционно будет охватывать три участка, каждый из которых имеет примерно 50-километровое расстояние: от Конина до Вжесни, от Вжесни до Познани и от Познани до Нового Томышля.

На каждом участке с полноразмерного грузовика теперь взимается примерно 3,20 злотых за километр вместо предыдущей ставки 2,90 злотых, действовавшей с сентября 2025 года.

Есть интересное сравнение с соседями

Здесь стоит сравнить тариф польский с немецким. Так вот, проезд по польской дороге отныне более чем вдвое превышает ставку платы за проезд в Германии.

Оператор еще 11 лет будет формировать цены

Парадокс в том, что Autostrada Wielkopolska повышать тарифы может по своему усмотрению, не согласовывая это с государственными органами регулирования цен. Оператор сохраняет за собой право повышать цены по прописанным условиям государственно-частного соглашения, подписанного в конце 1990-х годов.

Несмотря на то, что Генеральное управление национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) регулярно выступает против такого повышения, у него нет реального способа его остановить.

Подобное будет продолжаться не один год, поскольку вышеупомянутое соглашение заканчивается только в 2037 году.

