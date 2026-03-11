Де і наскільки подорожчав проїзд польськими дорогами

Власник дороги в особі приватного оператора Autostrada Wielkopolska, який нещодавно перекупила французька компанія, додала у тариф приблизно десяток злотих до кожної з трьох ділянок.

Як пише 40ton.net, у поясненнях нового власника щодо запровадженого тарифу нічого нового не сталося – класика жанру. Оператор посилається на високі експлуатаційні витрати, пов’язані з утриманням доріг, та нещодавно завершеним розширенням поблизу Познані.

Куди підуть гроші

Просторі коментарі власників дороги вказують на грандіозні якісні зміни, мовляв, додаткові кошти будуть витрачені на розширення електронної системи стягнення плати за проїзд, яка незабаром охопить останню, відсутню ділянку між Познанню та Свєцком.

Компанія вказує на інфляцію в кілька відсотків. Це також спричинило підвищення плати за проїзд, що набуло чинності у середу, 11 березня 2026 року, о 6:00 ранку.

Локація дії нових тарифів

Зміна вартості проїзду ціни традиційно охоплюватиме три ділянки, кожна з яких має приблизно 50-кілометрову відстань: від Коніна до Вжесні, від Вжесні до Познані та від Познані до Нового Томишля.

На кожній ділянці з повнорозмірної вантажівки тепер стягується приблизно 3,20 злотих за кілометр замість попередньої ставки 2,90 злотих, що діяла з вересня 2025 року.

Є цікаве порівняння з сусідами

Тут варто порівняти тариф польський з німецьким. Так от, проїзд польською дорогою відтепер більш ніж удвічі перевищує ставку плати за проїзд у Німеччині.

Оператор ще 11 років формуватиме ціни

Парадокс у тому, що Autostrada Wielkopolska підвищувати тарифи може на власний розсуд, не погоджуючи це з державними органами регулювання цін. Оператор зберігає за собою право підвищувати ціни за прописаними умовами державно-приватної угоди, підписаною наприкінці 1990-х років.

Попри те, що Генеральне управління національних доріг та автомагістралей (GDDKiA) регулярно виступає проти такого підвищення, воно немає реального способу його зупинити.

Подібне буде тривати не один рік, оскільки вищезгадана угода закінчується лише у 2037 році.

Нові тарифи для кожної з приблизно 50-кілометрових ділянок: