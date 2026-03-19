В пункте пропуска "Ягодин" начали тестировать уникальную установку

Запуск тестовых испытаний и учебы личного состава осуществляется под руководством представителей производителя – корпорации “Varex Imaging Corporation” (США).

Как говорится в сообщении Волынской таможни, персонал поста осваивает тонкости эксплуатации этого сверхсовременного оборудования.

Процедура досмотра занимает минуты

Мобильная установка приобретена для ускоренного досмотра транспортных средств, в основном грузовиков с различными вариантами кузова, в том числе прицепов, полуприцепов и цистерн.

Операционная площадка сканера VAREX VXM-6. Скриншот: Авто24

Сканер действует по принципу рентгеновского аппарата. Своими невидимыми лучами он просвечивает все, что размещено в кабине водителя или кузове. Вдоль объектов проверки автомобиль-сканер движется со скоростью 8 км/ч.

Обычный магистральный тягач с полуприцепом обрабатывается где-то за 5 минут. В это время входит подготовка, ввод данных, анализ.

Зацифрованное изображение в режиме реального времени выводится на экран, откуда оператор за считанные минуты реально оценивает обзор, делает выводы.

Установка работает без водителя

Операционный режим не требует участия водителя. Автомобилем Mercedes-Benz Actros дистанционно управляет оператор из салона надстройки, обустроенной по всем стандартам безопасности работы с системами облучения.

В зону облучения никого не пускают

Мобильный сканер именно таким является и требует особых условий эксплуатации и режимных мероприятий. Главное, чтобы в зоне действия рентгеновской установки не было людей.

Во-первых, рабочая площадка именно поэтому размещена в той зоне пункта пропуска, куда людям доступ запрещен – ни работникам МАПП, ни тем, кто пересекает границу. Это – первый фактор безопасности.

Во-вторых, само помещение надстройки сделано двустенным со слоем свинца. Он гасит отраженные с машины проверки лучи, не подвергает риску оператора.

В-третьих, в машине-сканере водитель перед сканированием переключает все органы управления на дистанционное управление и сам покидает кабину. Также кабину покидает водитель машины, которая будет проверяться.

Четвертый фактор касается безопасного расстояния во время операционного процесса. Сканер едет мимо автомобиля проверки вперед или назад.

Поэтому безопасное расстояние во избежание облучения спереди или сзади сканера должно быть не менее 8 метров. От борта сканера следует держаться не менее 35 метров.

Производительность улучшит трафик

Поэтому оперативность этого передвижного сканера составляет 100 автомобилей в сутки. Если постороннего содержимого не обнаружено, водитель едет на завершение оформления.

Когда же даже небольшой сегмент груза вызывает сомнение, автомобиль направляют для углубленного осмотра, где присутствует оператор сканера.

Где еще есть VAREX VXM-6

Всего Гостаможслужба Украины получила четыре такие рентген-установки. Они, кроме "Ягодина", будут работать в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".