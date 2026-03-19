У пункті пропуску "Ягодин" розпочали тестувати унікальну установку

Запуск тестових випробувань та навчань особового складу здійснюється під керівництвом представників виробника – корпорації "Varex Imaging Corporation" (США).

Як йдеться у повідомленні Волинської митниці, персонал поста опановує тонкощі експлуатації цього надсучасного обладнання.

Читайте також Сканер Rapiscan на шасі Mercedes-Benz їздить в зоні контролю митниці без водія

Процедура огляду займає хвилини

Мобільна установка придбана для прискореного огляду транспортних засобів, в основному вантажних з різними варіантами кузова, у тому числі причепів, напівпричепів та цистерн.

Операційний майданчик сканера VAREX VXM-6. Скриншот: Авто24

Сканер діє за принципом рентгенівського апарату. Своїми невидимими променями він просвічує все, що розміщено у кабіні водія чи кузові. Вздовж об'єктів перевірки автомобіль-сканер рухається зі швидкістю 8 км/год.

Читайте також На кордоні працюватимуть мобільні сканери на шасі Mercedes-Benz Actros

Звичайний магістральний тягач з напівпричепом обробляється десь за 5 хвилин. У цей час входить підготовка, введення даних, аналіз.

Зацифроване зображення в режимі реального часу виводиться на екран, звідки оператор за лічені хвилини реально оцінює огляд, робить висновки.

Установка працює без водія

Операційний режим не потребує участі водія. Автомобілем Mercedes-Benz Actros дистанційно управляє оператор з салону надбудови, що облаштована за всіма стандартами безпеки роботи з системами опромінення.

Читайте також На пункті пропуску "Чоп" автомобілі будуть просвічувати наскрізь

В зону опромінення нікого не пускають

Мобільний сканер саме таким є і потребує особливих умов експлуатації та режимних заходів. Головне, щоб в зоні дії рентгенівської установки не було людей.

По-перше, робочий майданчик саме тому розміщено в тій зоні пункту пропуску, куди людям доступ заборонено – ні працівникам МАПП, ні тим, хто перетинає кордон. Це – перший фактор безпеки.

По-друге, саме приміщення надбудови зроблено двостінним з шаром свинцю. Він гасить відбиті з машини перевірки промені, не піддає ризику оператора.

По-третє, в машині-сканері водій перед скануванням перемикає усі органи управління на дистанційне керування і сам покидає кабіну. Також кабіну покидає водій машини, яка перевірятиметься.

Читайте також Як на рентгені виглядає мікроавтобус під час перетину кордону

Четвертий фактор стосується безпечної відстані під час операційного процесу. Сканер їде повз автомобіль перевірки вперед чи назад.

Отож безпечна відстань для уникнення опромінення спереду чи ззаду сканера має бути не менше 8 метрів. Від борту сканера слід триматися щонайменше за 35 метрів.

Продуктивність покращить трафік

Тож оперативність цього пересувного сканера становить 100 автомобілів за добу. Якщо стороннього вмісту не виявлено, водій їде на завершення оформлення.

Коли ж навіть невеликий сегмент вантажу викликає сумнів, автомобіль скеровують для поглибленого огляду, де присутній оператор сканера.

Читайте також На кордоні перевірятимуть авто новими сканерами

Де ще є VAREX VXM-6

Загалом Держмитслужба України отримала чотири такі рентген-установки. Вони, окрім "Ягодина", працюватимуть у пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець" і "Шегині".