В шести прифронтовых областях приостановили разминирование: что на самом деле происходит

Такое решение было принято ради безопасности специалистов, однако уже начатые работы и оперативное реагирование на взрывоопасные предметы будут продолжаться без изменений.

Как сообщает Министерство обороны Украины, соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания профильного ведомства под руководством замминистра Василия Шкуракова.

О каких локациях идет речь

Изменения касаются исключительно вероятно загрязненных участков в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях, где саперы еще не успели начать очистку.

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Постоянное изменение оперативной обстановки заставляет пересматривать подходы к работе на местах.

" Гуманитарное разминирование остается приоритетом даже в прифронтовых районах, но мы должны действовать на основе рискоориентированного подхода, – объяснил Василий Шкураков.

Для обычных граждан и водителей, передвигающихся по этим регионам, важно понимать ключевой нюанс. Полной остановки процесса не будет, ведь специалисты обязаны завершить уже начатые проекты, если это позволяет ситуация с безопасностью и не мешает военным.

Оперативное реагирование вместо плановых работ

Отдельным пунктом чиновники приостановили первоначальное нетехническое обследование территорий в 50-километровой зоне от фронта и границы. Теперь там будут работать преимущественно правительственные операторы, а фокус сместится на экстренные вызовы.

Защита персонала и местных жителей выходит на первый план.

" В условиях постоянной смены оперативной обстановки ключевой задачей остается защита персонала операторов противоминной деятельности и гражданского населения, – отметил начальник Главного управления противоминной деятельности Руслан Берегуля.

В то же время, областные администрации сохраняют право инициировать внеплановые мероприятия. Если возникает острая необходимость обеспечить эвакуацию, расчистить путь для медиков или восстановить доступ к укрытиям, саперы будут оперативно выезжать на место.