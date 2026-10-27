У шести прифронтових областях призупинили розмінування: що насправді відбувається

Таке рішення ухвалили заради безпеки фахівців, проте вже розпочаті роботи та оперативне реагування на вибухонебезпечні предмети триватимуть без змін.

Як повідомляє Міністерство оборони України, відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання профільного відомства під керівництвом заступника міністра Василя Шкуракова.

Про які локації йдеться

Зміни стосуються виключно тих імовірно забруднених ділянок у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Харківській та Сумській областях, де сапери ще не встигли розпочати очищення.

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Постійна зміна оперативної обстановки змушує переглядати підходи до роботи на місцях.

"Гуманітарне розмінування залишається пріоритетом навіть у прифронтових районах, але ми маємо діяти на основі ризикоорієнтованого підходу, – пояснив Василь Шкураков.

Для звичайних громадян та водіїв, які пересуваються цими регіонами, важливо розуміти ключовий нюанс. Повної зупинки процесу не буде, адже фахівці зобов'язані завершити вже розпочаті проєкти, якщо це дозволяє безпекова ситуація та не заважає військовим.

Оперативне реагування замість планових робіт

Окремим пунктом посадовці призупинили первинне нетехнічне обстеження територій у 50-кілометровій зоні від фронту та кордону. Тепер там працюватимуть переважно урядові оператори, а фокус зміститься на екстрені виклики.

Захист персоналу та місцевих жителів виходить на перший план.

"В умовах постійної зміни оперативної обстановки ключовим завданням залишається захист персоналу операторів протимінної діяльності та цивільного населення, – зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності Руслан Берегуля.

Водночас обласні адміністрації зберігають право ініціювати позапланові заходи. Якщо виникає гостра потреба забезпечити евакуацію, розчистити шлях для медиків чи відновити доступ до укриттів, сапери оперативно виїжджатимуть на місце.