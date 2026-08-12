В США выставят на аукцион уникальный кабриолет Porsche 928

Как сообщаетCarscoops, ожидаемая стоимость лота составляет от 60 000 до 80 000 долларов. Главной особенностью авто является складная мягкая крыша, которая полностью прячется в заднем багажном отделении, не нарушая элегантный профиль автомобиля. При этом часть оригинального багажного пространства сохранили, хотя его объем несколько снизился.

Особенности дизайна и технические характеристики

Кузов автомобиля выкрашен в темно-оливково-зеленый цвет. Компания Starman также заменила оригинальные овальные фары Porsche 928 прямоугольными элементами. Интерьер кабриолета украшен кожей терракотового цвета и соответствующими шерстяными коврами.

Под капотом расположен оригинальный атмосферный двигатель V8 объемом 4.7 литра, выдающий 237 лошадиных сил (европейские версии выдавали 300 л.с.). Экземпляр также имеет оригинальную трехступенчатую автоматическую коробку передач, передающую крутящий момент на задний привод. Согласно показателям на приборной панели, одометр автомобиля зафиксировал пробег в 35693 мили (около 57442 км).

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История Porsche 928 и причины отсутствия серийного кабриолета