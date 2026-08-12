У США виставлять на аукціон унікальний кабріолет Porsche 928

Як повідомляє Carscoops, очікувана вартість лота становить від 60 000 до 80 000 доларів. Головною особливістю авто є складний м'який дах, який повністю ховається в задньому багажному відділенні, не порушуючи елегантний профіль автомобіля. При цьому частину оригінального багажного простору зберегли, хоча його об'єм дещо зменшився.

Особливості дизайну та технічні характеристики

Кузов автомобіля пофарбований у темно-оливково-зелений колір. Компанія Starman також замінила оригінальні овальні фари Porsche 928 на прямокутні елементи. Інтер'єр кабріолета оздоблений шкірою теракотового кольору та відповідними вовняними килимами.

Під капотом розташований оригінальний атмосферний двигун V8 об’ємом 4.7 літра, що видає 237 кінських сил (європейські версії видавали 300 к.с.). Екземпляр також має оригінальну триступінчасту автоматична коробку передач, що передає крутний момент на задній привід. Згідно з показниками на приладовій панелі, одометр автомобіля зафіксував пробіг у 35 693 милі (близько 57 442 км).

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Історія Porsche 928 та причини відстуності серійного кабріолета